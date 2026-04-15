*12:23JST 日本PCサービス---2Q増収・純利益は黒字化、通期連結業績予想の上方修正を発表

日本PCサービス＜6025＞は14日、2026年8月期第2四半期（25年9月-26年2月）連結決算を発表した。売上高が前年同期比26.9%増の41.03億円、営業利益が1.16億円（前年同期は0.02億円の利益）、経常利益が1.13億円（同0.01億円の利益）、親会社株主に帰属する中間純利益が0.44億円（同0.12億円の損失）となった。

同社グループが属する情報通信サービス業界においては、コロナ禍で加速したDX化に加え、DX社会ならではのデジタルデバイドなど新たな課題も発生しており、情報通信ネットワーク及びそれらの修理・メンテナンスは、ますます社会的必要性の高まりを見せている。このような状況の中、同社グループは、認知向上への成長投資、個人向けサポートの事業基盤強化、法人DXサポートの領域拡大と継続収益化の施策に注力し、事業活動を行っている。

2026年8月期通期については、同日、連結業績予想の上方修正を発表した。売上高は前期比17.2%増（前回予想比8.1%増）の80.00億円、営業利益は同9.2%減（同50.0%増）の0.90億円、経常利益は同36.3%減（同76.5%増）の0.79億円、親会社株主に帰属する当期純利益は同53.4%減の0.10億円（同0.10億円増）としている。《NH》