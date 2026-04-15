*11:44JST 注目銘柄ダイジェスト（前場）:ジェイドG、マネーフォワード、ボードルアなど

＜3558＞ ジェイドG 1904 +270

年初来高値。26年2月期の営業利益を前期比56.6％増の24.03億円と発表している。ファッション通販会社の買収後の統合プロセスが順調に進展し、収益基盤の強化に貢献したことなどから会社計画（20.00億円）を超過達成した。27年2月期の営業利益予想は非開示。昨年12月にグループに参画したファッション小物販売会社の影響精査に加え、スポーツブランドのコラボの影響を見極めた上で、5月27日に開示するとしている。

＜135A＞ VRAIN 3415 +502

ストップ高。27年2月期の営業利益予想を前期比58.5％増の14.49億円と発表している。新規顧客の獲得及びリピート需要の拡大に向けて営業基盤の強化を図るとともに、将来の成長を見据えた人材基盤の構築を目的に採用活動の強化にも注力する。売上高計画は、AIシステムが44.23億円、DXコンサルティングが4.00億円。26年2月期の営業利益は53.8％増の9.14億円で着地した。

＜9252＞ ラストワンマイル 3905 -40

下落。26年8月期第2四半期累計（25年9月-26年2月）の営業利益を前年同期比66.8％増の11.75億円と発表している。アライアンス事業で新電力の手数料単価向上やリード数の拡大に伴う販売件数の増加に加え、M＆Aした新規会社が順調に推移したことが寄与し、増益となった。通期予想は前期比57.2％増の18.07億円で据え置いた。進捗率は65％に達しており、上方修正への期待は広がっているようだ。

＜3994＞ マネーフォワード 4537 +660

大幅続伸。前日に第1四半期の決算を発表、調整後EBITDAは28.1億円で前年同期比2.4倍となり、営業利益は1.7億円と前年同期5.8億円の赤字から黒字に転換。法人の課金顧客数増加、カード事業の伸長などが背景。業績の上振れが意識される形であり、見直しの動きにつながっている。また、株主優待制度の導入も発表、5月末、11月末の株主に対して、同社サービスのクーポンなどを贈呈予定。

＜6532＞ ベイカレント 5587 +700

ストップ高。前日に26年2月期の決算を発表、営業利益は509億円で前期比19.5％増となり、27年2月期は648億円で同27.2％増と一段の増益幅拡大を見込んでいる。年間配当金は前期比30円増の130円を計画。企業のDXや生成AI関連に対する投資意欲継続の中、専門性やリソース不足などから、コンサルティング需要の継続が見込まれるとしている。また、発行済み株式数の4.3％に当たる660万株、300億円上限の自社株買い実施も発表。

＜4413＞ ボードルア 2203 +228

大幅続伸。前日に26年2月期の決算を発表、営業利益は33.9億円で前期比37.8％増となり、従来計画の32.5億円を上回る着地になっている。一方、27年2月期は44.1億円で同30.0％増と、連続大幅増益の見通し。中計での目標値は42.2億円であった。年間配当金も前期比2.52円増の10.1円を計画。前期連結化した子会社のPMIに注力、グループ全体での成長を目指すとしている。

＜7730＞ マニー 1658 +105

大幅反発。前日に上半期の決算を発表、営業利益は51億円で前年同期比22.2％増となり、従来予想の43億円を上回って着地。第1四半期の同7.0％増に対して、12-2月期は同37.6％増と増益率が拡大している。アイレス製品の中国、インド販売、デンタル製品の中国、米国、インド販売が好調であったもよう。通期計画は92億円、前期比12.3％増を据え置いているが、上半期の状況からは上振れ期待が高まる状況とみられる。

＜3915＞ テラスカイ 1801 +58

続伸。前日に26年2月期の決算を発表、営業利益は15.6億円で前期比7.4％増となり、従来予想の14億円を上回り一転増益着地になっている。一方、27年2月期は25.4億円で同62.9％増の見通し。コンセンサスは20億円程度であったとみられ、想定以上の大幅増益ガイダンスをポジティブ視する動きに。NTTデータやみずほ銀行との提携をはじめとする案件大型化に伴う利益率の上昇、グループ再編による経営効率改善などを見込んでいる。《AT》