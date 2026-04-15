*11:31JST 日本国土開発---業績上方修正と配当増配を発表

日本国土開発＜1887＞は14日、2026年5月期の通期業績予想および期末配当予想の修正を発表した。

連結業績予想では、売上高が前回予想比3.0%増の1,360.00億円、営業利益が同20.0%増の60.00億円、経常利益が同7.7%増の56.00億円、親会社株主に帰属する当期純利益は同14.3%増の40.00億円へ上方修正された。

個別業績予想も上方修正され、売上高が前回予想比4.6%増の1,130.00億円、経常利益が同24.4%増の51.00億円、当期純利益が同40.7%増の38.00億円となる見込みである。

配当予想については、業績予想の上方修正を踏まえ、今後の事業展開や内部留保の状況等を総合的に勘案した結果、期末配当を前回予想の1株当たり12円00銭から13円00銭へ1円増配する。これにより、中間配当10円00銭と合わせた年間配当は23円00銭となる見込みである。

修正の主要因として、建築事業における大型案件の受注や手持ち工事の進捗が順調に推移したことに加え、採算性の高い大型工事が寄与し、収益性が改善した点が挙げられた。《KT》