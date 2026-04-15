*10:25JST ZETA---「ZETA RECOMMEND」がマルチアングルレコメンドに対応

ZETA＜6031＞は15日、AIレコメンドエンジン「ZETA RECOMMEND」の拡張機能として、商品データやジャンル、ハッシュタグ、ユーザーの行動特性などを基に多様な提案を実現する「マルチアングルレコメンド」に対応したと発表した。

本機能は、パーソナライズだけでなく、セレンディピティやトレンド性を重視した複数のレコメンドを縦横にスクロール可能な形で表示するもので、実店舗の陳列棚のような体験をEC上で再現する。

縦方向にはハッシュタグ、行動履歴、人気商品、ユーザーキュレーションなどの異なるレコメンドを配置し、横方向にはカルーセル形式で商品群を提示することで、多様な商品接点を創出する。

背景には、ECサイトのリテールメディア化に伴い、購買だけでなく体験価値の向上が求められている点がある。

同社は従来より「ZETA SEARCH」や「ZETA HASHTAG」など複数エンジンを展開しており、これらと連携することで商品データやユーザーの1st Party Dataを活用した多様なレコメンドを実現する。

また、AIによる高度な分析を通じて最適な提案を行い、CVRやAOV、LTVの向上に寄与する。《KT》