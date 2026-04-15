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個別銘柄戦略: テラスカイやベイカレントに注目
*10:23JST 個別銘柄戦略: テラスカイやベイカレントに注目
昨日14日の米株式市場でNYダウは317.74ドル高の48,535.99ドル、ナスダック総合指数は455.35pt高の23,639.09pt、シカゴ日経225先物は大阪日中比815円高の58,845円。為替は1ドル＝158.70-80円。今日の東京市場では、第1四半期営業利益が1.68億円と前年同期の5.80億円の赤字から黒字に転じたマネーフォワード＜3994＞、上期営業利益が22.2％増となったマニー＜7730＞、営業利益が前期19.5％増・今期27.2％増予想と発表したベイカレント＜6532＞、営業利益が前期37.8％増・今期30.0％増予想と発表したボードルア＜4413＞27年2月期営業利益は62.9％増予想と発表したテラスカイ＜3915＞、東証スタンダードでは、第3四半期累計の営業利益が2.8％減と上期の70.0％減から減益率が縮小したIGポート＜3791＞などが物色されそうだ。一方、第1四半期営業利益が49.8％減となったFPパートナー＜7388＞、第1四半期営業利益が85.9％減となったエスプール＜2471＞、上期営業利益が14.3％減となったSHIFT＜3697＞、26年5月期業績予想を下方修正したパソナ＜2168＞、営業利益が前期32.0％減・今期45.1％減-9.7％増予想と発表したディップ＜2379＞、東証スタンダードでは、26年2月期営業損益が7.04億円の赤字と第3四半期累計の4.41億円の赤字から赤字幅が拡大したクオンタムS＜2338＞、第1四半期営業利益が5.0％減となったユニシアHD＜3547＞、営業利益が前期70.2％増に対し今期1.4％増予想と発表したMORESCO＜5018＞などは軟調な展開が想定される。《AK》
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