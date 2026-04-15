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出来高変化率ランキング（9時台）～テラスカイ、CCTなどがランクイン
*09:51JST 出来高変化率ランキング（9時台）～テラスカイ、CCTなどがランクイン
テラスカイ＜3915＞がランクイン（9時36分時点）。急伸。前日取引終了後に、26年2月期決算を発表している。営業利益は15.60億円（前期比7.1％増）。従来予想は14.02億円（同3.4％減）だった。27年2月期営業利益は25.41億円（前期比62.9％増）予想。売上高・営業利益ともに過去最高を見込む。ソリューション事業の案件大型化、製品事業のAI関連製品を中心とした拡販などが寄与すると見ている
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [4月15日 9:36 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜4371＞ CCT 370000 62849.36 231.95% 0.2542%
＜3198＞ SFP 292000 103070.76 218.92% -0.0767%
＜325A＞ TENTIAL 629900 518797.7 179.33% 0.1721%
＜2524＞ NZAM TPX 975 1998.652 164.66% 0.0098%
＜3803＞ イメージINF 300100 48971.4 161.54% 0.0703%
＜7719＞ 東京衡機 1096600 182392.58 146.81% 0.1851%
＜5243＞ note 1947800 1632790.24 126.83% -0.0521%
＜6224＞ JRC 133000 50192.68 124.27% -0.073%
＜338A＞ Zenmu 181000 187245.18 120.92% 0.203%
＜4092＞ 日本化 505600 546607.34 118.69% 0.0701%
＜365A＞ 伊澤タオル 203400 43489.46 117.62% 0.0472%
＜3915＞ テラスカイ 373500 266009 107.6% 0.0791%
＜7922＞ 三光産 277100 69235.14 101.37% -0.0041%
＜2634＞ NFSP500ヘ 14873 174711.034 82.27% 0.0115%
＜3479＞ TKP 405000 294631.24 82.19% -0.0597%
＜5574＞ ABEJA 287800 387916.04 81.11% -0.1128%
＜3021＞ PCNET 115900 104057.86 76.2% -0.1103%
＜3558＞ ジェイドG 252700 220378.94 73.1% 0.1572%
＜3387＞ クリレスHD 1786400 593318.02 70.14% -0.081%
＜6810＞ マクセル 254000 280463.54 68.38% -0.084%
<9252> ラストワンマイル 29500 59336.5 58.45% 0.038%
<2379> ディップ 692200 709450.22 56.56% -0.0823%
<7740> タムロン 402500 302900.46 53.74% 0.0891%
<1434> JESCO HD 188800 252659.2 44.77% 0.0193%
<7352> TWOSTONE 240800 74195.04 44.15% -0.0853%
<2869> iFナ100ダ 12268 621263.908 39.54% 0.0336%
<7610> テイツー 1903100 173640.94 34.81% -0.0476%
<6227> AIメカテック 1357300 7961076 34.6% 0.0506%
<2168> パソナG 223800 267079.16 33.42% -0.0481%
<2334> イオレ 1280100 303928.6 32.41% -0.0127%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《AT》
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