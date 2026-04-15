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出来高変化率ランキング（9時台）～テラスカイ、CCTなどがランクイン

2026年4月15日 09:51

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記事提供元：フィスコ

*09:51JST 出来高変化率ランキング（9時台）～テラスカイ、CCTなどがランクイン
テラスカイ＜3915＞がランクイン（9時36分時点）。急伸。前日取引終了後に、26年2月期決算を発表している。営業利益は15.60億円（前期比7.1％増）。従来予想は14.02億円（同3.4％減）だった。27年2月期営業利益は25.41億円（前期比62.9％増）予想。売上高・営業利益ともに過去最高を見込む。ソリューション事業の案件大型化、製品事業のAI関連製品を中心とした拡販などが寄与すると見ている

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[4月15日　9:36　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜4371＞ CCT　　　　　　 370000 　62849.36　 231.95% 0.2542%
＜3198＞ SFP　　　　　　　292000 　103070.76　 218.92% -0.0767%
＜325A＞ TENTIAL　　　629900 　518797.7　 179.33% 0.1721%
＜2524＞ NZAM TPX　　975 　1998.652　 164.66% 0.0098%
＜3803＞ イメージINF　　　300100 　48971.4　 161.54% 0.0703%
＜7719＞ 東京衡機　　　　　　1096600 　182392.58　 146.81% 0.1851%
＜5243＞ note　　　　　　1947800 　1632790.24　 126.83% -0.0521%
＜6224＞ JRC　　　　　　　133000 　50192.68　 124.27% -0.073%
＜338A＞ Zenmu　　　　　181000 　187245.18　 120.92% 0.203%
＜4092＞ 日本化　　　　　　　505600 　546607.34　 118.69% 0.0701%
＜365A＞ 伊澤タオル　　　　　203400 　43489.46　 117.62% 0.0472%
＜3915＞ テラスカイ　　　　　373500 　266009　 107.6% 0.0791%
＜7922＞ 三光産　　　　　　　277100 　69235.14　 101.37% -0.0041%
＜2634＞ NFSP500ヘ　　14873 　174711.034　 82.27% 0.0115%
＜3479＞ TKP　　　　　　　405000 　294631.24　 82.19% -0.0597%
＜5574＞ ABEJA　　　　　287800 　387916.04　 81.11% -0.1128%
＜3021＞ PCNET　　　　　115900 　104057.86　 76.2% -0.1103%
＜3558＞ ジェイドG　　　　　252700 　220378.94　 73.1% 0.1572%
＜3387＞ クリレスHD　　　　1786400 　593318.02　 70.14% -0.081%
＜6810＞ マクセル　　　　　　254000 　280463.54　 68.38% -0.084%
<9252> ラストワンマイル　　29500 　59336.5　 58.45% 0.038%
<2379> ディップ　　　　　　692200 　709450.22　 56.56% -0.0823%
<7740> タムロン　　　　　　402500 　302900.46　 53.74% 0.0891%
<1434> JESCO HD　　188800 　252659.2　 44.77% 0.0193%
<7352> TWOSTONE　　240800 　74195.04　 44.15% -0.0853%
<2869> iFナ100ダ　　　12268 　621263.908　 39.54% 0.0336%
<7610> テイツー　　　　　　1903100 　173640.94　 34.81% -0.0476%
<6227> AIメカテック　　　1357300 　7961076　 34.6% 0.0506%
<2168> パソナG　　　　　　223800 　267079.16　 33.42% -0.0481%
<2334> イオレ　　　　　　　1280100 　303928.6　 32.41% -0.0127%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《AT》

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