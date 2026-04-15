*09:47JST リケンＮＰＲ---子会社ＲＣＡがHastings Holding Corp.株式を取得

リケンＮＰＲ＜6209＞は13日、取締役会において、100%子会社であるRiken Corporation of America(RCA)がHastings Holding Corp.(HHC)の発行済株式の全株を取得し、子会社化することを決議したと発表した。

同社グループは2026年を最終年度とする第一次中期経営計画において、事業ポートフォリオ改革と持続的な売上・利益成長を方針に掲げており、ピストンリング事業においても補修用市場を含めた収益力強化を進めている。

HHCは米国デラウエア州に本社を置く純粋持株会社であり、米国のHastings Manufacturing CompanyとチェコのPiston Rings Komarovを傘下に持つ。Hastingsブランドは補修用ピストンリング市場で高いシェアを有し、特に北中米市場においては圧倒的なブランド力とシェアを誇るNo.1プレーヤーである。

同社グループはRIKENおよびNPRブランドを展開するグローバルトッププレーヤーであり、Hastingsブランドが加わることでトップポジションの強化が見込まれる。また、顧客・用途・販売地域の違いによる補完関係に加え、生産や調達面でのシナジーも期待される。

本株式取得により、ピストンリング事業の収益力向上と市場カバレッジ拡大、顧客満足度の向上を通じて中長期的な企業価値の向上につなげる方針である。《KT》