*08:05JST 東証グロース市場250指数先物見通し：堅調推移か

本日の東証グロース市場250指数先物は、堅調推移を予想する。前日14日のダウ平均は317.74ドル高の48535.99ドル、ナスダックは455.35ポイント高の23639.09で取引を終了した。銀行の良好な四半期決算を好感し、寄り付き後、上昇。さらに、生産者物価指数（PPI）が警戒されたほど加速せず、金利低下を好感し相場は続伸した。トランプ大統領が2日以内にイランと再協議する可能性を示唆すると戦闘終了期待に原油価格の下落が支援し、終盤にかけて上げ幅を拡大し、終了。上昇した米株市場と同様、本日の東証グロース市場250指数先物は堅調推移を予想する。米国とイランの再協議期待を背景に、朝方から買いが優位となりそうだ。夜間取引の上昇で3月11日高値を射程圏に捉えており、これを上抜けば上伸も意識される。日足チャートでは、ストキャスティクスが過熱気味な一方、一目均衡表が三役好転するなど、強気相場を示唆しているため、テクニカル的にも買いに分がありそうだ。引き続き、時間外のダウ先物や原油先物に留意したい。なお、夜間取引の東証グロース市場250指数先物は前営業日日中終値比10pt高の760ptで終えている。上値のメドは770pt、下値のメドは750ptとする。《SK》