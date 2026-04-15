東京海上日動、プレミア・エイドと資本業務提携、33.4%出資で救急応対サービス強化

■映像データと特許技術を活用し「1秒でも早い安心」を提供

東京海上ホールディングス<8766>(東証プライム)傘下の東京海上日動火災保険は4月14日、プレミア・エイドとの資本業務提携契約を締結したと発表した。プレステージ・インターナショナル<4290>(東証プライム)が保有するプレミア・エイド株式の33.4%を取得する株式譲渡契約を結ぶとともに、同社との連携を強化する。ドライブレコーダー付き自動車保険「DAP」の中核サービスである映像データを活用した救急応対機能の高度化を図り、迅速な安全支援体制の拡充を狙う。

同社は2017年に国内初となる自動通報機能付き自動車保険を導入して以来、プレミア・エイドと約10年にわたり協業を継続してきた。DAPは個人・法人合わせて約110万台の契約実績を持ち、「1事案3名体制」による24時間365日の支援体制を構築している。今回の提携により、長年の協業で培った救急応対サービスの品質をさらに高める。

今後は、画像解析技術やAIを活用した被害予測アルゴリズムの導入により、より迅速かつ適切な対応を実現するほか、交通事故に限らず災害時のSOS対応へとサービス領域を拡大する方針だ。さらに、マルチデバイスからの緊急通報モデルと同社グループの事業基盤を融合し、新たなソリューション創出を進めることで、安全・安心の提供価値を一段と高める考えである。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

【関連記事・情報】

・【株式市場特集】ＩＰＯ株にリベンジ相場の兆し、６６社の希少性が投資家心理を刺激（2025/12/22）

・【株式市場特集】円高メリット株に再注目、出遅れ紙・パ株に掉尾の一振（2025/12/15）

・【株式市場特集】金先物高騰で「ジパング」再生、産金・都市鉱山・リユース株に年末ラリーの主役（2025/12/8）

・京都ヒューマノイドアソシエーションに３社が新規参画、純国産ヒューマノイドロボット開発の体制を強化（2025/12/3）

