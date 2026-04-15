クロス・マーケティングG、IP商材のスタートリングを子会社化、プロモーション領域でシナジー創出へ

■キオ・ゲッツとの連携でIPプロモーションの競争力を強化

クロス・マーケティンググループ<3675>(東証プライム)は4月14日、スタートリングの子会社化を目的とした株式譲渡契約の締結を決議したと発表した。中期経営方針「Unite&Generate」のもと、グループシナジーの強化と新たな付加価値創出を狙うものである。

スタートリング社は、IPを活用したアパレルや関連商品の企画・デザイン・OEM生産・販売までを一貫して手掛けるIPマーチャンダイザーである。世界的キャラクターの版元やアパレルブランドとの豊富な協業実績を持ち、デザイン力を強みに大手企業との長期取引関係を構築しているほか、自社ブランド商品のEC販売も展開している。同社グループのプロモーション事業、とりわけトキオ・ゲッツとの親和性が高く、経営資源の共有と相互補完によるシナジー創出が期待される。

取得株式数は200株で、取得後の所有割合は100%となる。取得価額は非開示だが、第三者機関による株価算定を実施し妥当性を検証している。契約締結および取締役会決議は4月14日、株式取得実行日は4月28日を予定する。同件による連結業績への影響は軽微と見込んでいる。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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