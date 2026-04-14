*21:55JST 【市場反応】米3月PPIコア指数は予想外に鈍化、ドル続落

米3月生産者物価指数（PPI）は前月比＋0.5％と予想を下回った。2月分も＋0.5％と＋0.7％から下方修正された。前年比では＋4.0％と、23年2月以降ほぼ3年ぶり高水準に加速したものの予想を下回った。燃料や食品を除いたコア指数は前月比＋0.1％と予想外に2月から鈍化。マイナスとなった昨年8月来で最低となった。前年比では＋3.8％と、2月と同水準を維持した。2月分は速報の＋3.9％から下方修正された。

予想程インフレが加速せず、ドルは続落。ドル・円は158円71銭まで下落し、9日来の円高・ドル安で推移した。ユーロ・ドルは1.1806ドルまで上昇、ポンド・ドルは1.3567ドルから1.3590ドルまで上昇し2月17日来の高値を更新した。

【経済指標】

・米・3月生産者物価指数（PPI）：前月比＋0.5％、前年比＋4.0％（予想：前月比＋1.1％、＋4.6％、2月：＋0.5％←＋0.7％、＋3.4％）

・米・3月生産者物価コア指数：前月比＋0.1％、前年比＋3.8％（予想：+0.4％、＋4.1％、2月：+0.3％←＋0.5％、＋3.8％←＋3.9％）《KY》