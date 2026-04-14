*19:24JST ティーケーピー---三菱地所より日比谷国際ビル会議室運営受託

ティーケーピー＜3479＞は13日、三菱地所＜8802＞が保有する「日比谷国際ビルコンファレンススクエア」の2027年4月1日より運営を受託すると発表した。

同施設の所在地は東京都千代田区内幸町2丁目2-3 日比谷国際ビル8階で、契約面積は1308平方メートルである。都営地下鉄三田線「内幸町駅」から徒歩1分、東京メトロ各線「霞ケ関駅」から徒歩3分と地下通路で直結しており、東京駅からのアクセスも良好な立地に位置する。全7室を備え、少人数の打ち合わせから最大200名規模のイベントまで対応可能であり、フォーマルとカジュアルの異なるデザイン空間を備えることで、セミナーや研修、懇親会、パーティーなど幅広い用途に対応する。館内からは日比谷公園を望む眺望も特徴となっている。

同社はこれまで自社ブランドによる貸会議室やイベントスペースの展開に加え、外部施設の運営受託にも取り組んできた。特に東京駅周辺では複数施設の一括運営を手がけており、本件施設も同エリアに位置する。これまで培った施設運営ノウハウや法人顧客ネットワークを活用し、当該施設の稼働率向上および価値最大化を図るとともに、東京駅周辺における運営基盤の強化を進める。《AK》