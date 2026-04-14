*18:29JST プロパスト---連結決算への移行に伴う連結業績予想の公表、個別予想は取り下げ

プロパスト＜3236＞は13日、連結決算へ移行することに伴い、2026年5月期の連結業績予想を新たに公表するとともに、従来公表していた通期個別業績予想を取り下げたと発表した。

同社は、2025年10月27日付で小川建設の株式を取得して子会社化したため、2025年12月31日をみなし取得日として小川建設を連結の範囲に含めている。これに伴い、2026年5月期第3四半期決算より連結決算に移行した。

新たに公表した連結業績予想では、売上高は302.46億円、営業利益は35.86億円、経常利益は34.33億円、親会社株主に帰属する当期純利益は21.38億円を見込む。これに伴い、これまで開示していた個別業績予想については、連結ベースでの開示へ移行するため取り下げとしている。

2026年5月期の連結業績予想については、2025年7月14日付の2025年5月期決算短信上で公表した、2026年5月期通期業績予想である従来の個別業績予想の上方修正に加え、あらたに子会社となった小川建設の 2026年1月から3月の業績を連結したものとなっている。なお、今後は個別業績予想の公表を取りやめ、連結業績予想のみを公表する予定としている。《AK》