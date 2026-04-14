*16:58JST 東証グロ－ス指数は大幅反発、米イラン和平協議継続に期待感

東証グロース市場指数 994.38 ＋12.30／出来高 5億1298万株／売買代金 2259億円東証グロース市場250指数 770.35 ＋10.57／出来高 2億1920万株／売買代金 1946億円

本日のグロース市場は、東証グロース市場指数、東証グロース市場250指数はそろって大幅反発。値上がり銘柄数は335、値下がり銘柄数は217、変わらずは38。

前日13日の米株式市場でダウ平均は反発。週末の停戦協議が決裂したことを受け、寄り付き後、下落。その後、トランプ大統領が記者団に、イランとの停戦協議再開の可能性を示唆したため、原油価格の反落に連れ相場も買いに転じた。長期金利の低下も支援し、終盤にかけて上げ幅を拡大した。

今日のグロ－ス市場は買いが優勢の強い展開となった。グロース市場の時価総額上位20銘柄で構成される東証グロース市場Core指数は0.61％高となった。昨日の米株式市場で主要指数が上昇したことが東京市場の株価の支えとなった。また、海外市場でWTI原油先物価格が下落し、米長期金利が低下したほか、国内長期金利も弱含みとなったことなどが株価支援要因となった。さらに、2月決算企業の決算発表が今日まで続くことから、好決算・好業績銘柄への物色意欲が東京市場全体の株価下支え要因となった。一方、中東情勢の先行き不透明感が払しょくできず、引き続き株価の重しとなり、東証グロース市場指数は取引開始後の買い一巡後は伸び悩む場面もあったが、下値を売り急ぐ動きは見られず、その後は概ね底堅く推移した。売買高は5億株を超え、活況となった。

個別では、第1四半期営業利益が1.19億円と前年同期の0.13億円の赤字から黒字に転じたELEMENTS＜5246＞、シグマクシス＜6088＞が大量保有報告書を提出したCCT＜4371＞、26年8月期業績予想を上方修正したARアドバンスト＜5578＞、上場10周年記念株主優待を発表したはてな＜3930＞が上げた。時価総額上位銘柄では、トライアル＜141A＞やMTG＜7806＞が上昇。値上がり率上位には、QDレーザ＜6613＞、イメージ情＜3803＞などが顔を出した。

一方、上期営業利益が70.1％減と第1四半期の20.8％減から減益率が拡大したククレブ＜276A＞、営業利益が前期13.0％減・今期44.5％減予想と発表したライズ＜9168＞、営業利益が前期45.8％増に対し今期7.6％増予想と発表したビタブリッドJ＜542A＞、第1四半期営業損益が1.64億円の赤字となったシリコンスタ＜3907＞が下げた。時価総額上位銘柄では、Syns＜290A＞やQPSHD＜464A＞が下落。値下がり率上位には、アールプランナー＜2983＞、ペイクラウド＜4015＞などが顔を出した。



[東証グロース市場 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10位

|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|

1| 6613|ＱＤレーザ | 1462| 241| 19.74|

2| 3930|はてな | 1258| 203| 19.24|

3| 3803|イメージ情 | 654| 100| 18.05|

4| 5578|ＡＲアドバンスト | 1013| 150| 17.38|

5| 4371|ＣＣＴ | 1050| 150| 16.67|

6| 5246|ＥＬＥＭＥＮＴＳ | 732| 100| 15.82|

7| 4490|ビザスク | 588| 61| 11.57|

8| 4564|ＯＴＳ | 26| 2| 8.33|

9| 5247|ＢＴＭ | 734| 52| 7.62|

10| 4425|Ｋｕｄａｎ | 2478| 169| 7.32|

・値下がり率上位10位

|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|

1| 9168|ライズ | 405| -80| -16.49|

2| 542A|ビタブリッドＪ | 1098| -192| -14.88|

3| 276A|ククレブ | 3030| -460| -13.18|

4| 2983|アールプランナー | 1467| -202| -12.10|

5| 4015|ペイクラウドＨＤ | 400| -49| -10.91|

6| 323A|フライヤー | 464| -44| -8.66|

7| 464A|ＱＰＳＨＤ | 2610| -177| -6.35|

8| 504A|イノバセル | 703| -47| -6.27|

9| 6085|アキテクツＳＪ | 2940| -195| -6.22|

10| 4199|ワンプラ | 891| -56| -5.91|《SK》