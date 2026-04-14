*16:32JST 日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は大幅反発、アドバンテストやソフトバンクGが2銘柄で約896円分押し上げ

14日大引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり137銘柄、値下がり87銘柄、変わらず1銘柄となった。

前日13日の米国株式市場は上昇した。週末の停戦協議が決裂したため原油高を警戒した売りやゴールドマンサックスの決算を嫌気した売りが重しとなった。その後、トランプ大統領が記者団に、イランとの停戦協議再開の可能性を示唆したため、原油価格の反落に連れ相場も買いに転じた。長期金利の低下も支援し、終盤にかけて上げ幅を拡大した。米株式市場の動向を横目に、本日の日経平均は反発して取引を開始した。特に半導体関連株が全面高となって指数を強く押し上げた。また、米国とイランの和平交渉が継続するとの見方が浮上し、投資家心理が改善した。為替が円安水準で推移したことも輸出関連株の支援材料となり、前場中盤にかけて上げ幅を拡大。その後も買い優勢の流れが継続し、指数は一時57900円台に乗せるなど高値圏でもみ合う展開となった。

大引けの日経平均は前営業日比1374.62円高の57877.39円となった。東証プライム市場の売買高は21億5684万株、売買代金は8兆4392億円だった。業種別では、非鉄金属、情報・通信業、電気機器などが上昇した一方で、鉱業、水産・農林業、陸運業などが下落した。東証プライム市場の値上がり銘柄は57.1％、対して値下がり銘柄は40.4％となっている。

値上がり寄与トップはアドバンテスト＜6857＞となり1銘柄で日経平均を約511円押し上げた。同2位はソフトバンクG＜9984＞となり、東エレク＜8035＞、キオクシアHD＜285A＞、フジクラ＜5803＞、イビデン＜4062＞、ディスコ＜6146＞などがつづいた。

一方、値下がり寄与トップはファーストリテ＜9983＞となり1銘柄で日経平均を約37円押し下げた。同2位は三菱商＜8058＞となり、アステラス薬＜4503＞、中外薬＜4519＞、三井物＜8031＞、キッコーマン＜2801＞、KDDI＜9433＞などがつづいた。



*15:30現在

日経平均株価 57877.39(+1374.62)

値上がり銘柄数 137(寄与度+1529.48)

値下がり銘柄数 87(寄与度-154.86)

変わらず銘柄数 1



○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜6857＞ アドバンテ 27000 2120 511.68

＜9984＞ ソフトバンクG 4242 478 384.57

＜8035＞ 東エレク 43700 1240 124.70

＜285A＞ キオクシアHD 35000 3730 87.53

＜5803＞ フジクラ 5935 237 47.67

＜4062＞ イビデン 9915 529 35.47

＜6146＞ ディスコ 71630 4260 28.56

＜6920＞ レーザーテック 42800 1570 21.05

＜9766＞ コナミG 20460 615 20.62

＜7735＞ SCREEN 11200 505 13.54

＜6981＞ 村田製作所 4329 159 12.79

＜6532＞ ベイカレント 4887 279 9.35

＜5713＞ 住友金属鉱山 10400 533 8.93

<6367> ダイキン工業 20490 255 8.55

<6954> ファナック 6231 49 8.21

<4704> トレンドマイクロ 5361 218 7.31

<8830> 住友不動産 4836 109 7.31

<6976> 太陽誘電 5279 206 6.91

<6723> ルネサス 2732.5 201.5 6.75

<7733> オリンパス 1585 50 6.70

○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜9983＞ ファーストリテ 74590 -460 -37.01

＜8058＞ 三菱商事 5193 -82 -8.25

＜4503＞ アステラス製薬 2521 -39.5 -6.62

＜4519＞ 中外製薬 8520 -65 -6.54

＜8031＞ 三井物産 6136 -97 -6.50

＜2801＞ キッコーマン 1482.5 -32 -5.36

＜9433＞ KDDI 2607 -13 -5.23

<4507> 塩野義製薬 3327 -48 -4.83

<8766> 東京海上HD 6915 -85 -4.27

<1928> 積水ハウス 3468 -120 -4.02

<7974> 任天堂 8199 -98 -3.29

<4523> エーザイ 4850 -96 -3.22

<3382> 7＆iHD 1968.5 -31.5 -3.17

<8001> 伊藤忠商事 1985 -18.5 -3.10

<6506> 安川電機 5151 -88 -2.95

<4911> 資生堂 3215 -70 -2.35

<4452> 花王 6000 -70 -2.35

<4324> 電通グループ 3088 -67 -2.25

<6861> キーエンス 62850 -670 -2.25

<2914> JT 5895 -58 -1.94《CS》