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日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は大幅反発、アドバンテストやソフトバンクGが2銘柄で約896円分押し上げ

2026年4月14日 16:32

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記事提供元：フィスコ

*16:32JST 日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は大幅反発、アドバンテストやソフトバンクGが2銘柄で約896円分押し上げ
14日大引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり137銘柄、値下がり87銘柄、変わらず1銘柄となった。

前日13日の米国株式市場は上昇した。週末の停戦協議が決裂したため原油高を警戒した売りやゴールドマンサックスの決算を嫌気した売りが重しとなった。その後、トランプ大統領が記者団に、イランとの停戦協議再開の可能性を示唆したため、原油価格の反落に連れ相場も買いに転じた。長期金利の低下も支援し、終盤にかけて上げ幅を拡大した。米株式市場の動向を横目に、本日の日経平均は反発して取引を開始した。特に半導体関連株が全面高となって指数を強く押し上げた。また、米国とイランの和平交渉が継続するとの見方が浮上し、投資家心理が改善した。為替が円安水準で推移したことも輸出関連株の支援材料となり、前場中盤にかけて上げ幅を拡大。その後も買い優勢の流れが継続し、指数は一時57900円台に乗せるなど高値圏でもみ合う展開となった。

大引けの日経平均は前営業日比1374.62円高の57877.39円となった。東証プライム市場の売買高は21億5684万株、売買代金は8兆4392億円だった。業種別では、非鉄金属、情報・通信業、電気機器などが上昇した一方で、鉱業、水産・農林業、陸運業などが下落した。東証プライム市場の値上がり銘柄は57.1％、対して値下がり銘柄は40.4％となっている。

値上がり寄与トップはアドバンテスト＜6857＞となり1銘柄で日経平均を約511円押し上げた。同2位はソフトバンクG＜9984＞となり、東エレク＜8035＞、キオクシアHD＜285A＞、フジクラ＜5803＞、イビデン＜4062＞、ディスコ＜6146＞などがつづいた。

一方、値下がり寄与トップはファーストリテ＜9983＞となり1銘柄で日経平均を約37円押し下げた。同2位は三菱商＜8058＞となり、アステラス薬＜4503＞、中外薬＜4519＞、三井物＜8031＞、キッコーマン＜2801＞、KDDI＜9433＞などがつづいた。


*15:30現在

日経平均株価 　57877.39(+1374.62)

値上がり銘柄数 137(寄与度+1529.48)
値下がり銘柄数 87(寄与度-154.86)
変わらず銘柄数 1


○値上がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜6857＞　アドバンテ　　　　　 27000　 2120　511.68
＜9984＞　ソフトバンクG　　　　 4242　 478　384.57
＜8035＞　東エレク　　　　　　 43700　 1240　124.70
＜285A＞　キオクシアHD　　　　 35000　 3730　 87.53
＜5803＞　フジクラ　　　　　　　5935　 237　 47.67
＜4062＞　イビデン　　　　　　　9915　 529　 35.47
＜6146＞　ディスコ　　　　　　 71630　 4260　 28.56
＜6920＞　レーザーテック　　 　42800　 1570　 21.05
＜9766＞　コナミG　　　　　　　20460　 615　 20.62
＜7735＞　SCREEN　　　　　11200　 505　 13.54
＜6981＞　村田製作所　　　　　　4329　 159　 12.79
＜6532＞　ベイカレント　　　　　4887　 279　 9.35
＜5713＞　住友金属鉱山　　　　 10400　 533　 8.93
<6367>　ダイキン工業　　　　 20490　 255　 8.55
<6954>　ファナック　　　　　　6231　 49　 8.21
<4704>　トレンドマイクロ　　　5361　 218　 7.31
<8830>　住友不動産　　　　　　4836　 109　 7.31
<6976>　太陽誘電　　　　　　　5279　 206　 6.91
<6723>　ルネサス　　　　　　2732.5　 201.5　 6.75
<7733>　オリンパス　　　　　　1585　 50　 6.70

○値下がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜9983＞　ファーストリテ　　　 74590　 -460　-37.01
＜8058＞　三菱商事　　　　　　　5193　 -82　 -8.25
＜4503＞　アステラス製薬　　　　2521　 -39.5　 -6.62
＜4519＞　中外製薬　　　　　　　8520　 -65　 -6.54
＜8031＞　三井物産　　　　　　　6136　 -97　 -6.50
＜2801＞　キッコーマン　　　　1482.5　 -32　 -5.36
＜9433＞　KDDI　　　　　　　2607　 -13　 -5.23
<4507>　塩野義製薬　　　　　　3327　 -48　 -4.83
<8766>　東京海上HD　　　　　 6915　 -85　 -4.27
<1928>　積水ハウス　　　　　　3468　 -120　 -4.02
<7974>　任天堂　　　　　　　　8199　 -98　 -3.29
<4523>　エーザイ　　　　　　　4850　 -96　 -3.22
<3382>　7＆iHD　　　　　　 1968.5　 -31.5　 -3.17
<8001>　伊藤忠商事　　　　　　1985　 -18.5　 -3.10
<6506>　安川電機　　　　　　　5151　 -88　 -2.95
<4911>　資生堂　　　　　　　　3215　 -70　 -2.35
<4452>　花王　　　　　　　　　6000　 -70　 -2.35
<4324>　電通グループ　　　　　3088　 -67　 -2.25
<6861>　キーエンス　　　　　 62850　 -670　 -2.25
<2914>　JT　　　　　　　　　 5895　 -58　 -1.94《CS》

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