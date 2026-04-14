*16:09JST 日経平均は大幅反発、買い優勢で終日高値圏で推移

前日13日の米国株式市場は上昇した。週末の停戦協議が決裂したため原油高を警戒した売りやゴールドマンサックスの決算を嫌気した売りが重しとなった。その後、トランプ大統領が記者団に、イランとの停戦協議再開の可能性を示唆したため、原油価格の反落に連れ相場も買いに転じた。長期金利の低下も支援し、終盤にかけて上げ幅を拡大した。米株式市場の動向を横目に、本日の日経平均は反発して取引を開始した。特に半導体関連株が全面高となって指数を強く押し上げた。また、米国とイランの和平交渉が継続するとの見方が浮上し、投資家心理が改善した。為替が円安水準で推移したことも輸出関連株の支援材料となり、前場中盤にかけて上げ幅を拡大。その後も買い優勢の流れが継続し、指数は一時57,900円台に乗せるなど高値圏でもみ合う展開となった。

大引けの日経平均は前営業日比1.374.62円高の57,877.39円となった。東証プライム市場の売買高は21億5,684万株、売買代金は8兆4,392億円だった。業種別では、非鉄金属、情報・通信業、電気機器などが上昇した一方で、鉱業、水産・農林業、陸運業などが下落した。東証プライム市場の値上がり銘柄は57.1％、対して値下がり銘柄は40.4％となっている。

個別では、アドバンテ＜6857＞、ソフトバンクＧ＜9984＞、東エレク＜8035＞、キオクシアＨＤ＜285A＞、イビデン＜4062＞、フジクラ＜5803＞、信越化＜4063＞、レーザーテック＜6920＞、ディスコ＜6146＞、コナミＧ＜9766＞、ファナック＜6954＞、スクリン＜7735＞、村田製＜6981＞、ベイカレント＜6532＞、ＴＤＫ＜6762＞、テルモ＜4543＞などの銘柄が上昇した。

一方、ファーストリテ＜9983＞、中外薬＜4519＞、三菱商＜8058＞、良品計画＜7453＞、キッコマン<2801>、アステラス薬<4503>、資生堂<4911>、安川電<6506>、７＆ｉＨＤ<3382>、三越伊勢丹<3099>、エーザイ<4523>、積水ハウス<1928>、塩野義<4507>、ＩＮＰＥＸ<1605>などの銘柄が下落した。《FA》