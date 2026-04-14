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東証業種別ランキング：非鉄金属が上昇率トップ
*15:55JST 東証業種別ランキング：非鉄金属が上昇率トップ
非鉄金属が上昇率トップ。そのほか情報・通信業、電気機器、その他 金融業、不動産業なども上昇。一方、鉱業が下落率トップ。そのほか水産・農林業、陸運業、卸売業、医薬品なども下落。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 非鉄金属 ／ 6,792.72 ／ 4.12
2. 情報・通信業 ／ 7,056.51 ／ 3.46
3. 電気機器 ／ 6,994.8 ／ 2.71
4. その他金融業 ／ 1,375.97 ／ 1.94
5. 不動産業 ／ 2,899.2 ／ 1.55
6. 証券業 ／ 859.02 ／ 1.43
7. ガラス・土石製品 ／ 2,232.64 ／ 1.21
8. 機械 ／ 5,170.53 ／ 1.14
9. 精密機器 ／ 14,627.05 ／ 0.95
10. 海運業 ／ 2,271.28 ／ 0.79
11. 繊維業 ／ 960.65 ／ 0.77
12. ゴム製品 ／ 5,395.99 ／ 0.71
13. 輸送用機器 ／ 4,959.37 ／ 0.59
14. 倉庫・運輸関連業 ／ 4,945.07 ／ 0.55
15. サービス業 ／ 2,875.82 ／ 0.23
16. 化学工業 ／ 2,962.9 ／ 0.15
17. 金属製品 ／ 1,703.76 ／ 0.12
18. その他製品 ／ 6,014.82 ／ 0.02
19. 鉄鋼 ／ 759.3 ／ -0.01
20. 空運業 ／ 219.06 ／ -0.02
21. パルプ・紙 ／ 638.11 ／ -0.06
22. 石油・石炭製品 ／ 3,096.69 ／ -0.07
23. 銀行業 ／ 605.27 ／ -0.08
24. 電力・ガス業 ／ 736.03 ／ -0.12
25. 建設業 ／ 2,885.63 ／ -0.21
26. 保険業 ／ 3,459.73 ／ -0.30
27. 小売業 ／ 2,305.9 ／ -0.51
28. 食料品 ／ 2,660.09 ／ -0.65
29. 医薬品 ／ 4,127.59 ／ -0.66
30. 卸売業 ／ 6,212.81 ／ -0.69
31. 陸運業 ／ 2,305.51 ／ -1.09
32. 水産・農林業 ／ 772.51 ／ -1.34
33. 鉱業 ／ 1,246.53 ／ -1.71《CS》
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