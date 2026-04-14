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4月14日本国債市場：債券先物は129円99銭で取引終了
記事提供元：フィスコ
*15:49JST 4月14日本国債市場：債券先物は129円99銭で取引終了
[今日のまとめ]
＜円債市場＞
長期国債先物2026年3月限
寄付129円65銭 高値130円01銭 安値129円65銭 引け129円99銭
2年 1.3757
5年 1.817％
10年 2.402％
20年 3.282％
14日の債券先物6月限は129円65銭で取引を開始し、129円99銭で引けた。
＜米国債概況＞
2年債は3.77％、10年債は4.28％、30年債は4.88％近辺で推移。債権利回りは低下。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は3.05％、英国債は4.87％、オーストラリア10年債は4.95％、NZ10年債は4.66％近辺で推移。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
・時間未定 中国・3月貿易収支（予想：1076.5億ドル）
・21：30 米・3月生産者物価コア指数（予想：前年比＋4.1％、2月：＋3.9％）
海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》
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