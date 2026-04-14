*15:43JST 新興市場銘柄ダイジェスト:チームスピリットが上昇、ELEMENTSがストップ高

＜130A＞ VIS 487 -23

反落。13日の取引終了後に、武田薬品とのmRNA標的低分子医薬品共同創薬研究の終了を発表し、これを嫌気した売りに押されている。同社は、武田薬品と23年6月19日に締結した『共同創薬研究・ライセンス契約』に基づき、mRNA標的低分子医薬品の共同創薬研究を実施しており、これまでに一定の成果を得てきたが、武田薬品との協議検討の結果、同契約にもとづく共同創薬研究について26年4月13日をもって終了することとなった。なお、26年12月期の業績予想に変更は生じない見込みとしている。

＜1401＞ mbs 1371 -30

続落。26年5月期第3四半期の業績を発表も、株価に対する反応は限定的となっている。売上高は34.15億円(前年同期比1.3%増)、経常利益は5.52億円(同18.3%増)と2桁増益だった。同社は、引き続き既存店におけるパートナー(工務店等)との関係強化に取り組み、受注拡大を図り、原価低減と経費削減、工事採算性を重視した受注方針の徹底、施工管理と品質・技術の向上、定期的に施工会議を開催し安全・良質な工事の提供を努めるとともに、業容拡大や収益力の向上等も図っているとしている。

＜4371＞ CCT 1050 +150

ストップ高。13日受付でシグマクシス・ホールディングスが大量保有報告書を提出したことを受けて、これを好感した買いが先行している。報告書によれば、シグマクシス・ホールディングスの同社株式の保有比率は5.02%(883,600株)となり新たに5%を超えていることが判明した。報告義務発生日は4月6日。取得資金は961,809,000円(1,088.5円/株)。保有目的は、取引関係強化のためとしている。

＜5578＞ ARアドバンスト 1013 +150

ストップ高。13日の取引終了後に、26年8月期通期業績予想の上方修正を発表し、好材料視されている。売上高を160.10億円から164.33億円(従来予想比2.6%増)へ、経常利益を9.60億円から11.94億円(同24.3%増)へ上方修正した。AI領域を中心としたDX関連需要を着実に取り込み、AI開発案件、AIコンサルティングを含む高付加価値案件の獲得に注力した。利益面においては、上期において確認された収益構造の改善効果が下期においても継続して寄与するものと見込む。

＜5246＞ ELEMENTS 732 +100

ストップ高。26年11月期第1四半期の売上高は12.91億円(前年同期比80.6%増)と大幅増収、経常利益は1.05億円(前年同期は経常損失0.24億円)と黒字に転換し、好感されている。同社グループが提供する「個人認証ソリューション」と「個人最適化ソリューション」を用いたDX化の需要は拡大傾向にあり、「個人認証ソリューション」が提供するオンライン本人確認サービス「LIQUID eKYC」及び「ポラリファイeKYC」は、犯罪収益移転防止法の改正の影響を受け、市場が拡大している。

＜4397＞ チームスピリット 421 +6

上昇。26年8月期第2四半期の業績を発表、買い先行も上値は重い。売上高は28.81億円(前年同期比24.3%増)となった。ライセンス売上高は22.30億円(同15.3%増)、プロフェッショナルサービス売上高は導入プロジェクトの受注が堅調に積み上がったことで6.51億円(同69.6%増)となった。営業利益は、人件費や採用費の増加がある一方で、費用対効果の薄い施策の見直しや固定費の削減による経営効率化を継続的に進めたことにより2.32億円(同73.4%増)となった。《AT》