*15:36JST インテリックスホールディングス---3Qリノヴェックスマンションの販売価格が大幅に上昇し業績に寄与

インテリックスホールディングス＜463A＞は13日、2026年5月期第3四半期（25年6月-26年2月）連結決算を発表した。売上高が411.49億円、営業利益が22.34億円、経常利益が18.18億円、親会社株主に帰属する四半期純利益が12.03億円となった。

当第3四半期累計期間において、リノヴェックスマンションの販売件数が735件と前年同期から4件増加し、平均販売価格が前年同期比で28.8%と大きく上昇したことにより、同物件販売による売上高が前年同期比29.7%増となった。加えて、インテリックスや再生住宅パートナーによる一棟収益物件等の売却や、リースバック物件を対象とする信託受益権の売却、不動産小口化商品「アセットシェアリング札幌II」の完売により、リノヴェックスマンションを除いた物件販売による売上高も同49.0%増と大幅に伸長した。また、リノベーション内装事業の売上高は同28.2%増と伸長し、ホテル事業は堅調な稼働状況を背景に同5.8%増となった。これらの結果、当該期間における連結での売上高は同32.5%増となった。利益面では、リノヴェックスマンション販売において販売単価が大幅に上昇したことに加え、再生住宅パートナーによるパートナー共同事業の増益寄与等により、連結での売上総利益は同15.7%増となり、販売費及び一般管理費の増加（前年同期比12.9%増）を吸収し、営業利益は同21.8%増となった。

2026年5月期通期の連結業績予想については、売上高が564.15億円、営業利益が24.98億円、経常利益が20.06億円、親会社株主に帰属する当期純利益が13.46億円としている。《AK》