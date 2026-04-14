綿半HDグループの綿半ホームエイド、『無限∞から揚げ』が品質評価で金賞獲得

■派生メニューの企画も進め、今後の新商品展開に期待

綿半ホールディングス<3199>(東証プライム)グループの綿半ホームエイド(長野県長野市)は、一般社団法人日本唐揚協会が主催する「第17回からあげグランプリ」の中日本スーパー惣菜部門で、同社の人気商品『無限∞から揚げ醤油味』が金賞を受賞したと発表した。

からあげグランプリとは、「今一番美味しい唐揚げはどれだ？」を合言葉に、一般社団法人 日本唐揚協会が主催する全国最大級のから揚げの祭典である。

『無限∞から揚げ』は2025年にリニューアルを実施し、さらなる品質向上を図った商品である。厳選した2種類の醤油をブレンドし、生姜をしっかり効かせた特製ダレで味付けしているのが特長だ。ひと口かじると“サクッ”とした軽い衣の食感が広がり、続いて肉汁が“ジュワッ”とあふれ出す。生姜の香りが後を引き、食べ進める手が止まらない味わいに仕上げている。

今回金賞を受賞した醤油味に加え、ニンニクと黒コショウを多めに効かせた「にんにく味」も販売しており、いずれもご飯のおかずとしてはもちろん、ビールとの相性も良いと好評である。

商品名の『無限∞から揚げ』は、社内の試食会で参加者の箸が止まらなくなったことから、「無限に食べられる」という意味を込めて名付けられたという。スーパーの惣菜売場において鶏のから揚げは“顔”とも言える存在であり、同社では在籍するシェフが企画・監修を行い、専門店品質の唐揚げを目指して開発を進めてきた。

綿半ホームエイドでは、このから揚げを使った派生メニューの企画も進めており、今後の新商品展開にも期待が高まるとしている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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