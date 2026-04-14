*14:55JST 日経平均は1301円高、2月決算発表は今日で一巡（訂正）

下記の通り修正します。

（誤）三井物<8301>

（正）三井物<8031>

日経平均は1301円高（14時50分現在）。日経平均寄与度では、アドバンテスト＜6857＞、ソフトバンクG＜9984＞、東エレク＜8035＞などがプラス寄与上位となっており、一方、ファーストリテ＜9983＞、三菱商事＜8058＞、三井物＜8031＞などがマイナス寄与上位となっている。セクターでは、非鉄金属、情報・通信業、電気機器、その他金融業、不動産業が値上がり率上位、鉱業、水産・農林業、陸運業、医薬品、卸売業が値下がり率上位となっている。

日経平均は高値圏で推移している。2月決算企業の決算発表は今日で一巡する。今日はこの後、ベイカレント＜6532＞、SHIFT＜3697＞などが決算発表を予定している。米国では今晩、3月の米卸売物価指数（PPI）が発表される。日本時間明日未明には、バー米連邦準備制度理事会（FRB）理事の講演が予定されている。企業決算では、JPモルガン・チェース、シティグループ、ジョンソン・エンド・ジョンソン（J&J）などが1-3月期決算を発表する。《SK》