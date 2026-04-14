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出来高変化率ランキング（14時台）～東洋電、Oneトピクスなどがランクイン

2026年4月14日 14:44

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記事提供元：フィスコ

*14:44JST 出来高変化率ランキング（14時台）～東洋電、Oneトピクスなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[4月14日　14:12　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜1473＞ Oneトピクス　　 246880 　53205.932　 352.78% 0.0078%
＜3930＞ はてな　　　　　　　530000 　43051.4　 311.67% 0.1838%
＜7085＞ カーブスHD　　　　2839300 　174893.56　 286.28% 0.152%
＜4092＞ 日本化　　　　　　　549400 　147650.26　 267.92% 0.1673%
＜7608＞ エスケイ　　　　　　691900 　61391.96　 248.03% 0.0903%
＜3401＞ 帝人　　　　　　　　9807200 　2002099.05　 235.25% -0.0434%
＜9168＞ ライズ　　　　　　　1968200 　94350.36　 233.03% -0.1649%
＜5246＞ ELEMENTS　　3041200 　247226.26　 231.51% 0.1582%
＜6505＞ 東洋電　　　　　　　169600 　52386.36　 231.41% 0.1452%
＜3803＞ イメージINF　　　246300 　25113.32　 222.18% 0.1805%
＜2568＞ 上場NSQ　　　　　171918 　192638.717　 221.25% 0.0147%
＜9270＞ バリュエンスH　　　826400 　311262.86　 217.8% 0.0328%
＜9278＞ ブックオフGH　　　483900 　165683.32　 196.63% 0.1192%
＜8011＞ 三陽商　　　　　　　251200 　189233.3　 181.3% -0.0509%
＜6419＞ マースGHD　　　　257000 　141332　 176.7% -0.047%
＜6521＞ オキサイド　　　　　2580300 　2656059.9　 166.88% 0.0138%
＜5918＞ 滝上工　　　　　　　1200 　6327.2　 160.31% 0%
＜7607＞ 進和　　　　　　　　87700 　60663.3　 159.47% 0.0078%
＜276A＞ ククレブ　　　　　　292200 　204255.7　 154.44% -0.1318%
＜6613＞ QDレーザ　　　　　20904800 　6501480.72　 149.68% 0.1523%
<3562> No．1　　　　　　132900 　54770.32　 146.44% 0.0516%
<3678> メディアドゥ　　　　269300 　87862.42　 145.34% -0.117%
<3922> PRTIMES　　　409600 　196583.24　 142.9% -0.0413%
<2972> サンケイRE　　　　2962 　119036.82　 142.88% 0%
<1487> 上米債HE　　　　　3595 　9882.433　 139.61% 0.0024%
<2462> ライク　　　　　　　138400 　62144.02　 134.73% 0.0167%
<2620> iS米債13　　　　668280 　58707.293　 134.7% -0.0029%
<5892> yutori　　　　166300 　103009.4　 134.18% 0.063%
<3168> MERF　　　　　　798000 　267027.02　 133.78% -0.1281%
<282A> GX半導10　　　　253468 　140058.38　 129.92% 0.0548%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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