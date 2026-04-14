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出来高変化率ランキング（14時台）～東洋電、Oneトピクスなどがランクイン
*14:44JST 出来高変化率ランキング（14時台）～東洋電、Oneトピクスなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [4月14日 14:12 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜1473＞ Oneトピクス 246880 53205.932 352.78% 0.0078%
＜3930＞ はてな 530000 43051.4 311.67% 0.1838%
＜7085＞ カーブスHD 2839300 174893.56 286.28% 0.152%
＜4092＞ 日本化 549400 147650.26 267.92% 0.1673%
＜7608＞ エスケイ 691900 61391.96 248.03% 0.0903%
＜3401＞ 帝人 9807200 2002099.05 235.25% -0.0434%
＜9168＞ ライズ 1968200 94350.36 233.03% -0.1649%
＜5246＞ ELEMENTS 3041200 247226.26 231.51% 0.1582%
＜6505＞ 東洋電 169600 52386.36 231.41% 0.1452%
＜3803＞ イメージINF 246300 25113.32 222.18% 0.1805%
＜2568＞ 上場NSQ 171918 192638.717 221.25% 0.0147%
＜9270＞ バリュエンスH 826400 311262.86 217.8% 0.0328%
＜9278＞ ブックオフGH 483900 165683.32 196.63% 0.1192%
＜8011＞ 三陽商 251200 189233.3 181.3% -0.0509%
＜6419＞ マースGHD 257000 141332 176.7% -0.047%
＜6521＞ オキサイド 2580300 2656059.9 166.88% 0.0138%
＜5918＞ 滝上工 1200 6327.2 160.31% 0%
＜7607＞ 進和 87700 60663.3 159.47% 0.0078%
＜276A＞ ククレブ 292200 204255.7 154.44% -0.1318%
＜6613＞ QDレーザ 20904800 6501480.72 149.68% 0.1523%
<3562> No．1 132900 54770.32 146.44% 0.0516%
<3678> メディアドゥ 269300 87862.42 145.34% -0.117%
<3922> PRTIMES 409600 196583.24 142.9% -0.0413%
<2972> サンケイRE 2962 119036.82 142.88% 0%
<1487> 上米債HE 3595 9882.433 139.61% 0.0024%
<2462> ライク 138400 62144.02 134.73% 0.0167%
<2620> iS米債13 668280 58707.293 134.7% -0.0029%
<5892> yutori 166300 103009.4 134.18% 0.063%
<3168> MERF 798000 267027.02 133.78% -0.1281%
<282A> GX半導10 253468 140058.38 129.92% 0.0548%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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