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出来高変化率ランキング（13時台）～はてな、三陽商などがランクイン

2026年4月14日 14:04

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記事提供元：フィスコ

*14:04JST 出来高変化率ランキング（13時台）～はてな、三陽商などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[4月14日　13:18　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜7085＞ カーブスHD　　　 　2491900 　174893.56　 274.17% 0.1638%
＜3930＞ はてな　　　　　　 　310000 　43051.4　 267.44% 0.1895%
＜5246＞ ELEMENTS　 　3041200 　247226.26　 231.51% 0.1582%
＜7608＞ エスケイ　　　　　 　574200 　61391.96　 226.77% 0.0928%
＜6505＞ 東洋電　　　　　　 　157900 　52386.36　 223.22% 0.1443%
＜3803＞ イメージINF　　 　246300 　25113.32　 222.18% 0.1805%
＜2568＞ 上場NSQ　　　　 　171286 　192638.717　 220.82% 0.0147%
＜9270＞ バリュエンスH　　 　740600 　311262.86　 205.13% 0.0165%
＜9168＞ ライズ　　　　　　 　1460200 　94350.36　 199.03% -0.1608%
＜9278＞ ブックオフGH　　 　444300 　165683.32　 186.11% 0.116%
＜8011＞ 三陽商　　　　　　 　227900 　189233.3　 169.74% -0.0485%
＜4092＞ 日本化　　　　　　 　233200 　147650.26　 164.75% 0.1239%
＜7607＞ 進和　　　　　　　 　86700 　60663.3　 158.05% 0.0093%
＜6419＞ マースGHD　　　 　213600 　141332　 154.14% -0.0433%
＜276A＞ ククレブ　　　　　 　277100 　204255.7　 147.90% -0.1289%
＜5918＞ 滝上工　　　　　　 　1000 　6327.2　 137.53% 0%
＜2620＞ iS米債13　　　 　668030 　58707.293　 134.65% -0.0027%
＜6521＞ オキサイド　　　　 　1952600 　2656059.9　 131.48% -0.0267%
＜3562＞ No．1　　　　　 　117700 　54770.32　 131.22% 0.051%
＜3678＞ メディアドゥ　　　 　239200 　87862.42　 130.65% -0.1163%
<3922> PRTIMES　　 　354400 　196583.24　 124.81% -0.0492%
<3168> MERF　　　　　 　741200 　267027.02　 124.60% -0.1185%
<5892> yutori　　　 　153800 　103009.4　 124.38% 0.0754%
<282A> GX半導10　　　 　240536 　140058.38　 123.39% 0.062%
<1434> JESCOHD　　 　243300 　156674.28　 120.38% 0.2133%
<6613> QDレーザ　　　　 　16432900 　6501480.72　 119.53% 0.158%
<2462> ライク　　　　　　 　118800 　62144.02　 115.88% 0.0192%
<2972> サンケイRE　　　 　2317 　119036.82　 112.38% -0.0039%
<3021> PCNET　　　　 　74800 　64487.08　 110.25% 0.03%
<1488> iFJリート　　　 　250070 　192462.873　 97.81% 0.0147%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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