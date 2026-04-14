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出来高変化率ランキング（13時台）～はてな、三陽商などがランクイン
*14:04JST 出来高変化率ランキング（13時台）～はてな、三陽商などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [4月14日 13:18 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
＜7085＞ カーブスHD 2491900 174893.56 274.17% 0.1638%
＜3930＞ はてな 310000 43051.4 267.44% 0.1895%
＜5246＞ ELEMENTS 3041200 247226.26 231.51% 0.1582%
＜7608＞ エスケイ 574200 61391.96 226.77% 0.0928%
＜6505＞ 東洋電 157900 52386.36 223.22% 0.1443%
＜3803＞ イメージINF 246300 25113.32 222.18% 0.1805%
＜2568＞ 上場NSQ 171286 192638.717 220.82% 0.0147%
＜9270＞ バリュエンスH 740600 311262.86 205.13% 0.0165%
＜9168＞ ライズ 1460200 94350.36 199.03% -0.1608%
＜9278＞ ブックオフGH 444300 165683.32 186.11% 0.116%
＜8011＞ 三陽商 227900 189233.3 169.74% -0.0485%
＜4092＞ 日本化 233200 147650.26 164.75% 0.1239%
＜7607＞ 進和 86700 60663.3 158.05% 0.0093%
＜6419＞ マースGHD 213600 141332 154.14% -0.0433%
＜276A＞ ククレブ 277100 204255.7 147.90% -0.1289%
＜5918＞ 滝上工 1000 6327.2 137.53% 0%
＜2620＞ iS米債13 668030 58707.293 134.65% -0.0027%
＜6521＞ オキサイド 1952600 2656059.9 131.48% -0.0267%
＜3562＞ No．1 117700 54770.32 131.22% 0.051%
＜3678＞ メディアドゥ 239200 87862.42 130.65% -0.1163%
<3922> PRTIMES 354400 196583.24 124.81% -0.0492%
<3168> MERF 741200 267027.02 124.60% -0.1185%
<5892> yutori 153800 103009.4 124.38% 0.0754%
<282A> GX半導10 240536 140058.38 123.39% 0.062%
<1434> JESCOHD 243300 156674.28 120.38% 0.2133%
<6613> QDレーザ 16432900 6501480.72 119.53% 0.158%
<2462> ライク 118800 62144.02 115.88% 0.0192%
<2972> サンケイRE 2317 119036.82 112.38% -0.0039%
<3021> PCNET 74800 64487.08 110.25% 0.03%
<1488> iFJリート 250070 192462.873 97.81% 0.0147%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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