ソフトクリエイト、マイクロソフト最上位認定を取得、Copilot導入・定着支援の実績が評価

■導入から定着まで一貫支援、現場活用重視の実践型サービスを展開

ソフトクリエイトホールディングス<3371>(東証プライム)傘下のソフトクリエイトは4月14日、マイクロソフトが提供する最上位パートナー認定「Microsoft Copilot」Specializationを取得したと発表した。Microsoft 365 CopilotおよびCopilot Studioに関する高度な技術力と、導入から活用・定着までの一貫支援実績が評価されたものである。

同社はMicrosoft 365導入支援で培った知見を基に、Copilot活用においても実践性と再現性を重視した支援を展開している。導入前の意思決定支援から業務への具体的な落とし込み、さらにはビジネス成長につなげる伴走型支援まで提供し、現場での活用定着に注力している。Microsoft Base Shibuyaでのセミナーや体験型ワークショップも通じ、顧客自身が業務適用できる状態の実現を支援している。

こうした取り組みは、アストロスケールホールディングス<186A>(東証グロース)など多くの企業の業務変革に寄与しており、豊富な成功実績と専門性が今回の認定取得につながった。日本マイクロソフトも同社の高度なAI活用支援力を評価しており、今後も両社は連携し、企業のデジタルトランスフォーメーション推進と持続的成長への貢献を図る方針である。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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