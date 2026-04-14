マーチャント・バンカーズ、IFRS任意適用を決議、M&A投資拡大に対応し企業価値向上へ

■不動産中心からM&A・エクイティ投資へ事業構造転換

マーチャント・バンカーズ<3121>(東証スタンダード)は4月13日、2026年10月期末より連結財務諸表の適用会計基準を日本基準から国際財務報告基準(IFRS)へ変更し、任意適用することを決議したと発表した。投資会社としての事業構造転換を背景に、財務情報の透明性向上と企業価値の最大化を図る狙いである。

同社はこれまで不動産中心のポートフォリオから、より高い収益性を志向し、M&Aおよびエクイティ投資へのシフトを進めている。IFRS導入により、のれんが償却対象外となることで投資収益をより実態に即して反映できるほか、従来は売却時まで計上されなかった投資案件の含み益についても連結財務諸表へ反映可能となる。これにより、投資成果の可視化と評価精度の向上が期待される。

適用スケジュールは、2026年10月期第3四半期以降に段階的に移行し、期末決算からIFRS基準を適用する予定である。2027年10月期以降は全面的にIFRSへ移行する計画で、2026年10月期の決算短信では日本基準とIFRSの調整情報を併記する。なお、同期間の通期業績予想は日本基準に基づき比較可能性を維持する方針である。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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