Jトラストグループの日本保証、保証残高3000億円到達、提携金融機関拡大で信用保証サービス伸長

■2026年3月末時点で達成、金融機関との連携拡大が成長を後押し

Jトラスト<8508>(東証スタンダード)傘下の日本保証は4月、信用保証サービスの保証残高が2026年3月末時点で3000億円に到達したと発表した。金融機関等との提携を軸に展開してきた各種ローン保証サービスが拡大し、節目となる水準に達した。

同社はこれまで、提携金融機関等を通じた信用保証サービスにより、多様な資金ニーズに対応してきた。提携先の増加と利用顧客の拡大が進んだことで、保証残高は着実に積み上がり、3000億円という規模に到達した。顧客基盤の拡充とパートナーシップの強化が、今回の成果を支えた格好だ。

今後は保証事業のさらなる拡大を成長戦略の柱の一つに据え、提携金融機関等との連携を一段と強化する方針である。サービスの拡充を通じて金融サービスの質を高め、顧客の多様なニーズへの対応力向上を図る考えだ。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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