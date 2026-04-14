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サンフロンティア不動産 「日和ホテル」四国初出店、松山に4月16日開業
記事提供元：フィスコ
*13:10JST サンフロンティア不動産---「日和ホテル」四国初出店、松山に4月16日開業
サンフロンティア不動産＜8934＞は13日、子会社のサンフロンティアホテルマネジメントが愛媛県松山市において、同グループとして四国初出店となる「日和ホテル松山」を2026年4月16日に開業すると発表した。
開業地である松山市は、2024年07月に国指定重要文化財「道後温泉本館」が全館営業を再開したことを契機に観光需要が高まっているほか、「TIME」の2024年版「世界で最も素晴らしい場所100」に選出されるなど、国内外からの注目が集まるエリアである。
さらに、松山空港ではソウル・台北・釜山線が定期就航しており、ソウル線は約5年ぶりに1日4便体制が復活するなど、国際線利用者の回復・拡大も進んでいる。
同ホテルは松山中心部の大街道入口に位置し、人流の多い立地での開業となる。
「日和ホテル」は「心温かい楽しいホテル」をテーマとしたアッパーミドルクラスの都市型ホテルであり、女性の声を反映して開発されたブランドである。宿泊者に快適で心地よい滞在を提供することを目的に、「あったらうれしい」サービスを重視している。
ブランド基準に基づく客室備品の導入に加え、イブニングのハッピーアワー、夜食として提供する「日和だし茶漬け」、地産地消にこだわった朝食ブッフェ、早朝の淹れたてコーヒー提供など、時間帯ごとに多様なサービスを用意する。
今後はフロア改装や大浴場新設、レストランのリニューアルなどを段階的に進め、滞在環境の向上を図るとしている。《KT》
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