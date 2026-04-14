*13:08JST ＢｅｅＸ---社員が「AWS Community Builder」に選出、技術発信評価

ＢｅｅＸ＜4270＞は13日、アマゾン ウェブ サービス(AWS)が提供するプログラム「AWS Community Builders Program」において、同社エンジニア2名が「AWS Community Builder」に選出されたと発表した。

同プログラムは、AWSに関する知識共有やコミュニティ活動に積極的に取り組むエンジニアを支援する制度である。AWSの最新技術に関するウェビナーや技術リソースが提供され、選出者は技術コンテンツの発信やネットワーキング機会を通じて、AWSエコシステムの発展に貢献する。本プログラムは応募・審査制であり、年間を通じて限られた人数のみが選出される。

同社では、AWSを活用したシステム構築やデータ活用支援、技術研修などを通じて社内外の技術力向上に取り組んでおり、作年はAWSを積極的に学び、AWS認定資格をすべて取得したエンジニアに贈られる「2025 Japan AWS All Certifications Engineers」に10名の社員が選出されている。今後も同社は、AWSと連携しながら技術力の向上を継続的に推進し、顧客のビジネス変革・成長を支援していくとしている。《KT》