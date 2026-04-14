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日経平均寄与度ランキング（前引け）～日経平均は大幅反発、アドバンテストが1銘柄で約479円分押し上げ

2026年4月14日 12:41

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記事提供元：フィスコ

*12:41JST 日経平均寄与度ランキング（前引け）～日経平均は大幅反発、アドバンテストが1銘柄で約479円分押し上げ
14日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり155銘柄、値下がり68銘柄、変わらず2銘柄となった。

日経平均は大幅反発。1346.25円高の57849.02円（出来高概算9億7923万株）で前場の取引を終えている。

前日13日の米国株式市場は上昇。ダウ平均は301.68ドル高の48218.25ドル、ナスダックは280.85ポイント高の23183.74で取引を終了した。週末の停戦協議が決裂したため原油高を警戒した売りやゴールドマンサックスの決算を嫌気した売りが重しとなった。その後、トランプ大統領が記者団に、イランとの停戦協議再開の可能性を示唆したため、原油価格の反落に連れ相場も買いに転じた。長期金利の低下も支援し、終盤にかけて上げ幅を拡大した。

米株式市場の動向を横目に、14日の日経平均は582.88円高の57085.65円と反発して取引を開始した。前日の米株高や長期金利低下を背景に寄り付きから買いが先行し、特に半導体関連株が全面高となって指数を強く押し上げた。為替が円安水準で推移したことも輸出関連株の支援材料となり、前場中盤にかけて上げ幅を拡大。その後も買い優勢の流れが継続し、指数は一時57900円台に乗せるなど高値圏での推移となった。

個別では、アドバンテ＜6857＞、ソフトバンクG＜9984＞、東エレク＜8035＞、キオクシアHD＜285A＞、イビデン＜4062＞、フジクラ＜5803＞、レーザーテク＜6920＞、ディスコ＜6146＞、コナミG＜9766＞、ファナック＜6954＞、スクリン＜7735＞、村田製＜6981＞、ベイカレント＜6532＞、TDK＜6762＞、テルモ＜4543＞などの銘柄が上昇。

一方、ファーストリテ＜9983＞、中外薬＜4519＞、三菱商＜8058＞、良品計画＜7453＞、キッコマン＜2801＞、アステラス薬<4503>、信越化<4063>、資生堂<4911>、安川電<6506>、7＆iHD<3382>、三越伊勢丹<3099>、エーザイ<4523>、積水ハウス<1928>、塩野義<4507>、INPEX<1605>などの銘柄が下落。

業種別では、非鉄金属、情報・通信業、電気機器などが上昇した一方で、鉱業、水産・農林業、小売業などが下落した。

値上がり寄与トップはアドバンテスト＜6857＞となり1銘柄で日経平均を約479円押し上げた。同2位はソフトバンクG＜9984＞となり、キオクシアHD＜285A＞、東エレク＜8035＞、イビデン＜4062＞、フジクラ＜5803＞、ディスコ＜6146＞などがつづいた。

一方、値下がり寄与トップはファーストリテ＜9983＞となり1銘柄で日経平均を約32円押し下げた。同2位は中外薬＜4519＞となり、キッコーマン＜2801＞、KDDI<9433>、三菱商＜8058＞、アステラス薬<4503>、安川電<6506>などがつづいた。

*11:30現在


日経平均株価 　57849.02(+1346.25)

値上がり銘柄数 155(寄与度+1449.15)
値下がり銘柄数 68(寄与度-102.90)
変わらず銘柄数 2


○値上がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜6857＞　アドバンテ　　　　　 26865　 1985　479.10
＜9984＞　ソフトバンクG　　　　 4200　 436　350.77
＜285A＞　キオクシアHD　　　　 35950　 4680　109.82
＜8035＞　東エレク　　　　　　 43380　 920　 92.52
＜4062＞　イビデン　　　　　　　9877　 491　 32.92
＜5803＞　フジクラ　　　　　　　5855　 157　 31.58
＜6146＞　ディスコ　　　　　　 71290　 3920　 26.28
＜6920＞　レーザーテック　　　 42800　 1570　 21.05
＜9766＞　コナミG　　　　　　　20280　 435　 14.58
＜6954＞　ファナック　　　　　　6260　 78　 13.07
＜6762＞　TDK　　　　　　　2288.5　 22.5　 11.31
＜7735＞　SCREEN　　　　　11105　 410　 11.00
＜6981＞　村田製作所　　　　　　4305　 135　 10.86
＜6532＞　ベイカレント　　　　　4917　 309　 10.36
＜4543＞　テルモ　　　　　　　　2167　 33　 8.85
<5713>　住友金属鉱山　　　　 10340　 473　 7.93
<4704>　トレンドマイクロ　　　5360　 217　 7.27
<6976>　太陽誘電　　　　　　　5270　 197　 6.60
<7733>　オリンパス　　　　　1583.5　 48.5　 6.50
<6963>　ローム　　　　　　　　3805　 192　 6.44


○値下がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜9983＞　ファーストリテ　　　 74650　 -400　-32.18
＜4519＞　中外製薬　　　　　　　8508　 -77　 -7.74
＜2801＞　キッコーマン　　　　1485.5　 -29　 -4.86
<9433>　KDDI　　　　　　　2609　 -11　 -4.42
＜8058＞　三菱商事　　　　　　　5233　 -42　 -4.22
<4503>　アステラス製薬　　　2539.5　 -21　 -3.52
<6506>　安川電機　　　　　　　5148　 -91　 -3.05
＜7453＞　良品計画　　　　　　　3762　 -42　 -2.82
<4911>　資生堂　　　　　　　　3209　 -76　 -2.55
<4063>　信越化　　　　　　　　6647　 -15　 -2.51
<3382>　7＆iHD　　　　　　 1976.5　 -23.5　 -2.36
<8766>　東京海上HD　　　　　 6954　 -46　 -2.31
<1928>　積水ハウス　　　　　　3529　 -59　 -1.98
<4523>　エーザイ　　　　　　　4890　 -56　 -1.88
<4324>　電通グループ　　　　　3102　 -53　 -1.78
<8031>　三井物産　　　　　　　6209　 -24　 -1.61
<1605>　INPEX　　　　　　4171　 -106　 -1.42
<3099>　三越伊勢丹HD　　　　 3111　 -42　 -1.41
<2914>　JT　　　　　　　　　 5916　 -37　 -1.24
<7974>　任天堂　　　　　　　　8261　 -36　 -1.21《CS》

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