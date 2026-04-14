*12:41JST 日経平均寄与度ランキング（前引け）～日経平均は大幅反発、アドバンテストが1銘柄で約479円分押し上げ

14日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり155銘柄、値下がり68銘柄、変わらず2銘柄となった。

日経平均は大幅反発。1346.25円高の57849.02円（出来高概算9億7923万株）で前場の取引を終えている。

前日13日の米国株式市場は上昇。ダウ平均は301.68ドル高の48218.25ドル、ナスダックは280.85ポイント高の23183.74で取引を終了した。週末の停戦協議が決裂したため原油高を警戒した売りやゴールドマンサックスの決算を嫌気した売りが重しとなった。その後、トランプ大統領が記者団に、イランとの停戦協議再開の可能性を示唆したため、原油価格の反落に連れ相場も買いに転じた。長期金利の低下も支援し、終盤にかけて上げ幅を拡大した。

米株式市場の動向を横目に、14日の日経平均は582.88円高の57085.65円と反発して取引を開始した。前日の米株高や長期金利低下を背景に寄り付きから買いが先行し、特に半導体関連株が全面高となって指数を強く押し上げた。為替が円安水準で推移したことも輸出関連株の支援材料となり、前場中盤にかけて上げ幅を拡大。その後も買い優勢の流れが継続し、指数は一時57900円台に乗せるなど高値圏での推移となった。

個別では、アドバンテ＜6857＞、ソフトバンクG＜9984＞、東エレク＜8035＞、キオクシアHD＜285A＞、イビデン＜4062＞、フジクラ＜5803＞、レーザーテク＜6920＞、ディスコ＜6146＞、コナミG＜9766＞、ファナック＜6954＞、スクリン＜7735＞、村田製＜6981＞、ベイカレント＜6532＞、TDK＜6762＞、テルモ＜4543＞などの銘柄が上昇。

一方、ファーストリテ＜9983＞、中外薬＜4519＞、三菱商＜8058＞、良品計画＜7453＞、キッコマン＜2801＞、アステラス薬<4503>、信越化<4063>、資生堂<4911>、安川電<6506>、7＆iHD<3382>、三越伊勢丹<3099>、エーザイ<4523>、積水ハウス<1928>、塩野義<4507>、INPEX<1605>などの銘柄が下落。

業種別では、非鉄金属、情報・通信業、電気機器などが上昇した一方で、鉱業、水産・農林業、小売業などが下落した。

値上がり寄与トップはアドバンテスト＜6857＞となり1銘柄で日経平均を約479円押し上げた。同2位はソフトバンクG＜9984＞となり、キオクシアHD＜285A＞、東エレク＜8035＞、イビデン＜4062＞、フジクラ＜5803＞、ディスコ＜6146＞などがつづいた。

一方、値下がり寄与トップはファーストリテ＜9983＞となり1銘柄で日経平均を約32円押し下げた。同2位は中外薬＜4519＞となり、キッコーマン＜2801＞、KDDI<9433>、三菱商＜8058＞、アステラス薬<4503>、安川電<6506>などがつづいた。

*11:30現在



日経平均株価 57849.02(+1346.25)

値上がり銘柄数 155(寄与度+1449.15)

値下がり銘柄数 68(寄与度-102.90)

変わらず銘柄数 2



○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜6857＞ アドバンテ 26865 1985 479.10

＜9984＞ ソフトバンクG 4200 436 350.77

＜285A＞ キオクシアHD 35950 4680 109.82

＜8035＞ 東エレク 43380 920 92.52

＜4062＞ イビデン 9877 491 32.92

＜5803＞ フジクラ 5855 157 31.58

＜6146＞ ディスコ 71290 3920 26.28

＜6920＞ レーザーテック 42800 1570 21.05

＜9766＞ コナミG 20280 435 14.58

＜6954＞ ファナック 6260 78 13.07

＜6762＞ TDK 2288.5 22.5 11.31

＜7735＞ SCREEN 11105 410 11.00

＜6981＞ 村田製作所 4305 135 10.86

＜6532＞ ベイカレント 4917 309 10.36

＜4543＞ テルモ 2167 33 8.85

<5713> 住友金属鉱山 10340 473 7.93

<4704> トレンドマイクロ 5360 217 7.27

<6976> 太陽誘電 5270 197 6.60

<7733> オリンパス 1583.5 48.5 6.50

<6963> ローム 3805 192 6.44



○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜9983＞ ファーストリテ 74650 -400 -32.18

＜4519＞ 中外製薬 8508 -77 -7.74

＜2801＞ キッコーマン 1485.5 -29 -4.86

<9433> KDDI 2609 -11 -4.42

＜8058＞ 三菱商事 5233 -42 -4.22

<4503> アステラス製薬 2539.5 -21 -3.52

<6506> 安川電機 5148 -91 -3.05

＜7453＞ 良品計画 3762 -42 -2.82

<4911> 資生堂 3209 -76 -2.55

<4063> 信越化 6647 -15 -2.51

<3382> 7＆iHD 1976.5 -23.5 -2.36

<8766> 東京海上HD 6954 -46 -2.31

<1928> 積水ハウス 3529 -59 -1.98

<4523> エーザイ 4890 -56 -1.88

<4324> 電通グループ 3102 -53 -1.78

<8031> 三井物産 6209 -24 -1.61

<1605> INPEX 4171 -106 -1.42

<3099> 三越伊勢丹HD 3111 -42 -1.41

<2914> JT 5916 -37 -1.24

<7974> 任天堂 8261 -36 -1.21《CS》