*12:00JST ランディックス バリュエーションレポート：レーティング_Buy 目標株価4,963円で126％の上値余地

ランディックス＜2981＞

東京城南エリア富裕層向け不動産企業。2029年3月期までの純利益CAGR（2026年3月期のフィスコ予想数値と比較）を+18%と予想、同程度の自己資本比率やROE企業等とも比較し、今後1年程度の目標株価を4,963円とした。

■業績概況/中期経営計画の進捗状況

引き続き高額帯住宅用不動産販売の好調さが確認され、自社メディアでの集客増加＋インサイドセールスが機能的に稼働している。2027年3月期を見据えた利益率の高い在庫積み増しも進んでおり、高い成長を見込む中期経営計画に向けて順調。

■直近決算

・概要

2026年３月期3Q決算は、累計売上高が前年同期比35.5%増の17,918百万円、営業利益が同94.8%増の2,653百万円。通期業績予想は営業利益で再度の上方修正となった。

・当社アナリストのコメント

「富裕層×東京城南エリア」での底堅い不動産購入ニーズが確認できる。利払いという点で金利高の影響は出ているが、吸収可能な範囲内。インフレ対抗資産として、不動産は注目される状況にもある。

■中期経営計画

・概要

2028年3月期を最終年度とする中期経営計画は、売上高で35,000百万円、経常利益率10%、ROE15%以上が目標として掲げられている。“ストック転換”＋“富裕層データDX”で安定的な年20％成長を遂げ、過去５年の成長実績スピードを継続、PER15倍の達成を目指している。

・当社アナリストのコメント

2025年6月には中期経営計画の数値と「在庫＆景気変動リスクが大きい“フロー型不動産業者”認識からの脱却」という立ち位置が明確にされ、納得感のある内容を示していたが、その達成に向けて順調な進捗。事業ストック化、高ROE、財務健全性を考慮すれば、PER15倍にも違和感はない。

■投資のポイント

・強み/競争力の源泉

東京城南エリアへの習熟と顧客基盤。効率の良い集客から成約へと繋げる、顧客データと仕入れデータを適切にマッチングする仕組み。

・株価のアップサイド要因/変化の兆し

中計達成が視野に入れば、目標株価は7,000円を上回ることになろう。不動産の平均今期予想PER、同程度の自己資本比率やROE企業等と比較しても割安である。

・株主還元

200株保有で配当と株主優待の合計利回りは5％超。また、来期以降も累進配当方針で還元を拡大する予定が示されている。

（執筆：フィスコアナリスト 山本 泰三）《FA》