*11:38JST ククレブ・アドバイザーズ---ココペリと業務提携、地域金融機関向けサービスの加速

ククレブ・アドバイザーズ＜276A＞は13日、ココペリと地方創生の推進を目的とした業務提携契約を締結したと発表した。

本業務提携は、ココペリが持つ全国の地域金融機関や地域企業のネットワークと、事業用不動産(CRE)に特化したマッチングを強みとする同社が連携することで、地域社会が抱える課題解決に貢献する新たな事業を共同で開発・発展させることを目的としている。両社のシナジーを最大化し、持続可能な地域社会の実現を目指していく。

本業務提携による主な取り組み内容は、ココペリが提供する金融機関向けビジネスマッチング管理サービス「ＢＭポータル」と、同社が提供する「ククレブ マッチングボックス」をシステム連携し、地域金融機関および地域企業との不動産マッチング強化に向けた仕組みを構築する。両社のネットワークを活用することで、地域内における新たな事業機会を創出し、持続可能な地域経済循環モデルの構築を目指す。

今後も、中期経営計画FY2026-FY2028 “A Tech-Driven Platform Strategy”に公表のとおり、不動産テッシステムの機能強化と利用拡大を目的とした、不動産テック関連企業とのアライアンスによる不動産テックビジネスの事業拡大を目指していく。《KT》