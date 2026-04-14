*11:36JST ククレブ・アドバイザーズ---業績予想を上方修正

ククレブ・アドバイザーズ＜276A＞は13日、2026年8月期の通期連結業績予想を上方修正したと発表した。売上高は従来予想の47.00億円から70.00億円へと48.9％増額、同社の中期経営計画の2期目、2027年8月期の売上高77億円に迫る売上成長を予想している。なお、営業利益、経常利益、当期純利益、1株当たり配当金は据え置きとした。

同社は、直近の世界情勢や金融環境の更なる不透明感を受け、利益率の高い下半期計画案件の翌期への期ズレ発生リスクへの対応を現時点で考慮し、取得した販売用不動産について、キャピタル・リサイクル戦略を前倒しで完遂することとした。その結果、当期計上するB/S活用案件の出口先確保による業績見通しが明確化したことから、2025年10月14日に公表した通期連結業績予想を上方修正した。

なお、配当予想については現時点では変更はないが、株主還元方針に基づき、下半期の進捗を踏まえて増配を含め機動的に検討していくとしている。《KT》