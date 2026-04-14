*11:31JST 売れるネット広告社グループ---Step y’s株式取得(子会社化)に関する基本合意書締結

売れるネット広告社グループ＜9235＞は13日、コールセンターおよびBPO事業を展開するStep y’sの株式取得による子会社化に向け、基本合意書を締結したと発表した。なお、取得価額等の詳細は現在協議中である。

Step y’sはインバウンドおよびアウトバウンドのコールセンター業務を中核に、バックオフィス支援、電話秘書代行、各種業務代行などを展開するBPO事業会社。特に、不動産管理会社や不動産関連事業者を中心とした顧客基盤を有しており、入居者対応、問い合わせ対応、一次受付業務など、日常的かつ継続性の高い顧客対応業務に強みを有している。顧客対応を中心としたオペレーション構築力と人材運営力を強みとし、クライアント企業の業務効率化および顧客満足度向上に貢献してきた。

本件基本合意書締結を通じて、経営資源を活用し、Step y’s社の新たな顧客開拓および事業拡大を支援する体制の構築を検討していく。売れるネット広告社グループは、Step y’s 社の事業成長を支援するとともに、マーケティング、EC、顧客対応、AI活用を横断したグループ全体としてのサービス価値向上を図っていく。

株式譲渡契約書締結、株式譲渡実行日は2026年5月下旬を予定している。《KT》