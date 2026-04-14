*11:29JST ミガロホールディングス---グループ会社DXYZの顔認証IDプラットフォーム「FreeiD」をレーヴシリーズへ導入決定

ミガロホールディングス＜5535＞は9日、子会社であるDXYZが提供する顔認証IDプラットフォーム「FreeiD」を、LAホールディングス＜2986＞の子会社であるファンスタイルが開発する分譲マンション「レーヴ」シリーズに導入すると発表した。

本件は、沖縄県内で供給される分譲マンションとして初となる、全住戸の専有部まで顔認証システムを導入したオール顔認証マンションとなる点が特徴である。エントランスから各住戸まで顔認証のみで入退室が可能となり、鍵やカードを不要とするシームレスな生活動線を実現する。

沖縄では自然環境と都市利便性を背景に来訪者や移住者が増加し、マンション購入ニーズが拡大しているほか、県外からの購入者比率も高まっている。こうした多様化するニーズに対応し、物件の先進性と独自性を明確化するため「FreeiD」の採用を決定した。

同システムにより、荷物を持った状態でも円滑な入退室が可能となるほか、鍵の管理や紛失に伴う負担を軽減し、利便性と安全性の向上に寄与する。また県外在住の購入者にとっても、物件利用や管理の負担軽減につながる点が特徴である。

今後はエリア特性を検証しながら「FreeiD」導入マンションの供給を進め、居住者の快適性向上とともに、物件の差別化による競争力強化や資産価値の維持・向上につなげていく。《KT》