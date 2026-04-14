*11:02JST 介護業界におけるファンド主導の再編―効率化のメリットと「出口」のリスク

国内の介護業界では、人手不足、収益性の低さ、拠点運営の非効率、DX投資余力の乏しさといった構造課題を背景に、再編・集約の必要性が高まっている。こうした中、韓国・中華圏・日本での投資に特化した独立系プライベートエクイティファンドのMBKパートナーズは日本の介護分野への投資を拡大しており、ツクイ、SOYOKAZE、HITOWAといった主要事業者を傘下に収めるなど、急速な高齢化で市場が広がるなか業界再編の一翼を担っている。

直近では、ソラスト＜6197＞がMBOの実施を発表している。MBKパートナーズ傘下のMP-2605がTOBを実施し、TOB価格は1119円で前日終値954円に対して17.3％のプレミアムとなっている。

同社は介護事業者の統合により「増収」と「コスト削減」のシナジー創出を掲げており、分散した介護事業者を束ねるロールアップ戦略が本格化しつつある局面といえる。

■規模の経済と運営効率化のポテンシャル介護業界は事業者数・拠点数が多く、採用、研修、購買、システム、バックオフィスなどの重複が構造的に生じやすい。こうした共通機能を大手資本の下でロールアップによって統合することで、コスト構造の改善余地は大きい。実際、複数事業者の統合により、資材調達や人材配置の最適化、管理機能の集約が進めば、単体では難しかった効率化が実現する可能性がある。特に、拠点別の採算管理やKPI管理の導入は、属人的な運営からの脱却を促し、事業の再現性・収益性の向上につながる余地がある。

また、ファンド傘下に入ることで、経営管理の高度化も進みやすい。介護事業は公益性が高い一方で、現場主導の運営に依存しやすく、データに基づく意思決定が十分に行われていないケースも多い。資本力のあるスポンサーの関与により、サービス別収益管理や人材配置の最適化が進めば、経営基盤の強化につながる可能性がある。

さらに、介護記録、シフト管理、請求、家族連携、見守りなど、デジタル化余地の大きい領域に対する投資余力の拡大も重要なポイントである。中小事業者単独では難しかったDX投資が進展すれば、現場負担の軽減やサービス品質の平準化につながり、中長期的な需給逼迫への対応力向上も期待されよう。

■「出口」を前提とした資本移動という論点もっとも、こうした再編にはファンド投資特有の論点も存在する。プライベートエクイティ投資は一般に永続保有ではなく、数年後の売却や再編を前提とするため、「出口」における資本移動の在り方が重要となる。現在の買い手が直ちに問題というより、将来の売却先や最終的な帰属先が誰になるかが重要で、純粋な利益追求を出発点とする投資であっても、投資過程のどこかで「他国の意思と結びつく主体」に株式が移転する可能性は否定できない。

つまり、現時点の投資主体の評価にとどまらず、将来的な支配権の帰属先や事業継続性の確保がどのように担保されるかが、今後の市場評価における一つの軸となり得る。

■データ集約とガバナンスの重要性介護事業は、高齢者の健康状態、要介護度、服薬情報、生活状況、家族構成など、極めて機微性の高い情報を保有する分野である。再編による大規模化とシステム統合が進むことで、これらの情報はより集約・高度化されていく。情報管理体制やガバナンスの在り方は一段と重要性を増すなか、効率化と引き換えにリスクが高まる構造とならないよう、適切な統制の枠組みが求められる局面にあろう。

実際、現行の経済安全保障推進法では、「介護」は「放送」・「通信」・「金融」とは異なり特定社会基盤役務の対象には含まれておらず、強い制度的管理の対象とはなっていない。一方で、高齢化が進展する日本において、「介護」は地域社会の継続性を支える基幹サービスとしての性格を強めており、制度上の位置づけと実態との間には一定のギャップが存在している。今後、資本の流動化や再編の進展に伴い、サービス供給の持続性やデータ管理の在り方を含めた制度的議論が深まる可能性もありそうだ。

■総括：効率化と持続性の両立に向けて以上を踏まえると、ファンド主導の再編は、分散した介護業界の構造を見直し、規模の経済や経営管理の高度化、DX投資の促進といった明確なメリットをもたらす可能性がある。分散した介護事業者を束ねて運営を標準化し、競争力を高めるという方向性自体には合理性がある。

一方、介護は法的には「重要インフラ」に位置づけられていなくても、実態としては地域社会の継続性を支える準インフラ的分野で、膨大な個人情報が蓄積されていく。「今の買い手が善か悪か」ではなく、再編後の出口、最終的な支配権の帰属先、データ管理、地域供給力の維持をどう担保するかに議論の余地がありそうだ。《FA》