関連記事
出来高変化率ランキング（10時台）～ELEMENTS、カーブスHDなどがランクイン
*10:38JST 出来高変化率ランキング（10時台）～ELEMENTS、カーブスHDなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [4月14日 10:12 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜2568＞ 上場NSQ 160816 192638.717 213.52% 0.0155%
＜5246＞ ELEMENTS 2292000 247226.26 198.16% 0.1329%
＜7085＞ カーブスHD 1253600 174893.56 197.98% 0.1231%
＜6505＞ 東洋電 98100 52386.36 165.57% 0.1269%
＜9270＞ バリュエンスH 516500 311262.86 161.91% 0.0127%
＜9278＞ ブックオフGH 294500 165683.32 134.34% 0.1192%
＜9168＞ ライズ 812700 94350.36 127.68% -0.1567%
＜1434＞ JESCOHD 219100 156674.28 106.66% 0.2133%
＜2620＞ iS米債13 526130 58707.293 105.29% -0.0021%
＜282A＞ GX半導10 200457 140058.38 100.97% 0.0584%
＜2462＞ ライク 94000 62144.02 87.79% 0.0186%
＜1488＞ iFJリート 224844 192462.873 85.26% 0.0131%
＜276A＞ ククレブ 156500 204255.7 80.43% -0.1275%
＜5892＞ yutori 105200 103009.4 78.96% 0.0538%
＜3168＞ MERF 497100 267027.02 76.76% -0.1159%
＜6419＞ マースGHD 106600 141332 71.06% -0.0248%
＜3678＞ メディアドゥ 139300 87862.42 66.78% -0.1151%
＜2972＞ サンケイRE 1493 119036.82 61.13% 0.0015%
＜3922＞ PRTIMES 201400 196583.24 58.15% -0.0557%
＜505A＞ ギークリー 112200 68466.06 57.72% 0.0077%
<3562> No．1 62500 54770.32 56.09% 0.0535%
<3444> 菊池製作 566300 247643.62 51% -0.0185%
<4422> VALUENEX 1849900 975047.98 49.03% 0.039%
<3236> プロパスト 501700 91545.74 48.97% -0.0136%
<2630> MXS米株ヘ 4452 35212.892 47.1% 0.0181%
<7922> 三光産 117100 58701.7 46.43% -0.015%
<369A> エータイ 30700 40224.4 42.44% -0.0227%
<8699> HSHD 59300 59523.84 38.91% 0.005%
<4055> ティアンドエス 225400 225015.22 36.06% 0.0238%
<4960> ケミプロ 138100 64653.34 32.04% 0.025%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
スポンサードリンク