*10:38JST 出来高変化率ランキング（10時台）～ELEMENTS、カーブスHDなどがランクイン

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。



■出来高変化率上位 [4月14日 10:12 現在]

（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜2568＞ 上場NSQ 160816 192638.717 213.52% 0.0155%

＜5246＞ ELEMENTS 2292000 247226.26 198.16% 0.1329%

＜7085＞ カーブスHD 1253600 174893.56 197.98% 0.1231%

＜6505＞ 東洋電 98100 52386.36 165.57% 0.1269%

＜9270＞ バリュエンスH 516500 311262.86 161.91% 0.0127%

＜9278＞ ブックオフGH 294500 165683.32 134.34% 0.1192%

＜9168＞ ライズ 812700 94350.36 127.68% -0.1567%

＜1434＞ JESCOHD 219100 156674.28 106.66% 0.2133%

＜2620＞ iS米債13 526130 58707.293 105.29% -0.0021%

＜282A＞ GX半導10 200457 140058.38 100.97% 0.0584%

＜2462＞ ライク 94000 62144.02 87.79% 0.0186%

＜1488＞ iFJリート 224844 192462.873 85.26% 0.0131%

＜276A＞ ククレブ 156500 204255.7 80.43% -0.1275%

＜5892＞ yutori 105200 103009.4 78.96% 0.0538%

＜3168＞ MERF 497100 267027.02 76.76% -0.1159%

＜6419＞ マースGHD 106600 141332 71.06% -0.0248%

＜3678＞ メディアドゥ 139300 87862.42 66.78% -0.1151%

＜2972＞ サンケイRE 1493 119036.82 61.13% 0.0015%

＜3922＞ PRTIMES 201400 196583.24 58.15% -0.0557%

＜505A＞ ギークリー 112200 68466.06 57.72% 0.0077%

<3562> No．1 62500 54770.32 56.09% 0.0535%

<3444> 菊池製作 566300 247643.62 51% -0.0185%

<4422> VALUENEX 1849900 975047.98 49.03% 0.039%

<3236> プロパスト 501700 91545.74 48.97% -0.0136%

<2630> MXS米株ヘ 4452 35212.892 47.1% 0.0181%

<7922> 三光産 117100 58701.7 46.43% -0.015%

<369A> エータイ 30700 40224.4 42.44% -0.0227%

<8699> HSHD 59300 59523.84 38.91% 0.005%

<4055> ティアンドエス 225400 225015.22 36.06% 0.0238%

<4960> ケミプロ 138100 64653.34 32.04% 0.025%



（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》