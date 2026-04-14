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出来高変化率ランキング（10時台）～ELEMENTS、カーブスHDなどがランクイン

2026年4月14日 10:38

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記事提供元：フィスコ

*10:38JST 出来高変化率ランキング（10時台）～ELEMENTS、カーブスHDなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[4月14日　10:12　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜2568＞ 上場NSQ　　　　 160816 　192638.717　 213.52% 0.0155%
＜5246＞ ELEMENTS　　2292000 　247226.26　 198.16% 0.1329%
＜7085＞ カーブスHD　　　　1253600 　174893.56　 197.98% 0.1231%
＜6505＞ 東洋電　　　　　　　98100 　52386.36　 165.57% 0.1269%
＜9270＞ バリュエンスH　　　516500 　311262.86　 161.91% 0.0127%
＜9278＞ ブックオフGH　　　294500 　165683.32　 134.34% 0.1192%
＜9168＞ ライズ　　　　　　　812700 　94350.36　 127.68% -0.1567%
＜1434＞ JESCOHD　　　219100 　156674.28　 106.66% 0.2133%
＜2620＞ iS米債13　　　　526130 　58707.293　 105.29% -0.0021%
＜282A＞ GX半導10　　　　200457 　140058.38　 100.97% 0.0584%
＜2462＞ ライク　　　　　　　94000 　62144.02　 87.79% 0.0186%
＜1488＞ iFJリート　　　　224844 　192462.873　 85.26% 0.0131%
＜276A＞ ククレブ　　　　　　156500 　204255.7　 80.43% -0.1275%
＜5892＞ yutori　　　　105200 　103009.4　 78.96% 0.0538%
＜3168＞ MERF　　　　　　497100 　267027.02　 76.76% -0.1159%
＜6419＞ マースGHD　　　　106600 　141332　 71.06% -0.0248%
＜3678＞ メディアドゥ　　　　139300 　87862.42　 66.78% -0.1151%
＜2972＞ サンケイRE　　　　1493 　119036.82　 61.13% 0.0015%
＜3922＞ PRTIMES　　　201400 　196583.24　 58.15% -0.0557%
＜505A＞ ギークリー　　　　　112200 　68466.06　 57.72% 0.0077%
<3562> No．1　　　　　　62500 　54770.32　 56.09% 0.0535%
<3444> 菊池製作　　　　　　566300 　247643.62　 51% -0.0185%
<4422> VALUENEX　　1849900 　975047.98　 49.03% 0.039%
<3236> プロパスト　　　　　501700 　91545.74　 48.97% -0.0136%
<2630> MXS米株ヘ　　　　4452 　35212.892　 47.1% 0.0181%
<7922> 三光産　　　　　　　117100 　58701.7　 46.43% -0.015%
<369A> エータイ　　　　　　30700 　40224.4　 42.44% -0.0227%
<8699> HSHD　　　　　　59300 　59523.84　 38.91% 0.005%
<4055> ティアンドエス　　　225400 　225015.22　 36.06% 0.0238%
<4960> ケミプロ　　　　　　138100 　64653.34　 32.04% 0.025%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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