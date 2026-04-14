*10:18JST NANOホールディングス---BIRD INITIATIVEと戦略的提携契約締結

NANOホールディングス＜4571＞は10日、BIRD INITIATIVE（BIRD）と戦略的提携契約を締結したと発表した。

同社は、2026年4月よりホールディング体制となり、投資事業をメイン事業として活動を開始している。本提携は、同社の投資戦略の一つである大企業からの事業・子会社・パイプラインのカーブアウト投資において、案件創出から投資判断、事業設計、カーブアウト後の立ち上げまでのプロセスを体系化・加速することを目的とする。

BIRDは、研究開発や技術資産を起点とした新規事業創出や、大企業内に埋もれた事業・技術のカーブアウト支援を手掛ける企業であり、生成AIを活用したシステム開発力や事業創出、カーブアウト実行の知見を有する。また、新規事業開発特化型AI「BIIM Cloud(R)」を活用し、事業機会の探索や事業仮説の構造化、事業成熟度の評価などを通じて、意思決定のスピードと再現性の向上を支援する。

近年は研究開発投資の見直しや非中核事業の整理を背景に、有望な技術や事業アセットが十分な成長機会を得られていない状況が生じている。

同社は、バイオ・ヘルスケア領域を中心に未公開企業や上場ベンチャーへの投資に加え、製薬企業のパイプラインや大企業からの子会社・事業部門のカーブアウトを投資対象としている。日本の有望な技術について、海外の評価視点を組み入れた世界水準での価値引き上げを投資戦略としており、大きなリターンの創出を目指す。

本提携により、カーブアウト候補案件の創出・評価プロセスの高度化、投資判断のスピードと再現性の向上、カーブアウト後の事業立ち上がりの加速を図る。AIとフレームワークを活用し、検討プロセスの可視化と体系化を進めることで、投資活動の効率化と価値創出の迅速化につなげるとしている《KT》