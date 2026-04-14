*10:00JST 日本創発グループ---イムラサンプル株式取得で子会社化

日本創発グループ＜7814＞は9日、イムラサンプル（本社：大阪市住吉区）の株式を取得し子会社化すると発表した。

取得株式数は140,000株で、議決権所有割合は100％となる。取得価額は株式取得対価0.56億円に加え、アドバイザリー費用等0.11億円を含め合計0.67億円としている。

イムラサンプルは食品サンプルの制作・販売・レンタルおよびディスプレイプロデュースを手掛ける企業であり、食品サンプルの技術性・アート性の向上に取り組んできた。

日本創発グループはクリエイティブサービスを展開し、特殊素材や立体物への印刷、ノベルティやフィギュア、3Dプリンター造形、デジタルコンテンツなど多様なソリューションを提供している。本件により、イムラサンプルの事業とグループのソリューションを組み合わせることで、付加価値の高い商品・サービス提供やプロダクツ部門とのシナジー創出、セールスプロモーション事業での連携を図る。

なお、本件による2026年12月期の連結業績への影響は軽微としている。《KT》