関連記事
「株式」ADR日本株ランキング～全般買い優勢、シカゴは大阪日中比1080円高の57660円
*09:09JST 「株式」ADR日本株ランキング～全般買い優勢、シカゴは大阪日中比1080円高の57660円
ADR（米国預託証券）の日本株は、対東証比較（1ドル159.37円換算）で、アイシン精機＜7203＞、日立製作所＜6501＞、ディスコ＜6146＞などが上昇し、全般買い優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比1080円高の57660円。
米国株式市場は上昇。ダウ平均は301.68ドル高の48218.25ドル、ナスダックは280.85ポイント高の23183.74で取引を終了した。週末の停戦協議が決裂したため原油高を警戒した売りやゴールドマンサックスの決算を嫌気した売りが重しとなり、寄り付き後、下落。その後、トランプ大統領が記者団に、イランとの停戦協議再開の可能性を示唆したため、原油価格の反落に連れ相場も買いに転じた。長期金利の低下も支援し、終盤にかけて上げ幅を拡大し、終了。
13日のニューヨーク外為市場でドル・円は159円86銭まで上昇後、159円29銭まで反落し、159円42銭で引けた。米イラン停戦協議の決裂で原油価格が上昇、金利上昇に伴うドル買いが優勢となった。その後、米3月中古住宅販売件数が予想を下回ったほか、トランプ大統領が記者団にイランが今朝接触をはかり依然合意を望んでいると発言し停戦の選択肢存続の可能性に原油価格が伸び悩み、米金利低下に伴いドル売りに転じた。ユーロ・ドルは1.1680ドルから1.1765ドルまで上昇し、1.1760ドルで引けた。
NY原油先物5月限は上昇（NYMEX原油5月限終値：99.08 ↑2.51）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物5月限は、前営業日比＋2.51ドル（＋2.60％）の99.08ドルで通常取引を終了した。
「ADR上昇率上位5銘柄」（13日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
（％）
7203 (TM.N) アイシン精機 15.09 2405 168 7.5
1
9983 (FRCOY) ソフトバンクG 12.42 3959 195 5.1
8
6178 (JPPHY) 日本郵政 12.21 1946 89 4.7
9
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 4912 207 4.4
0
9104 (MSLOY) 川崎汽船 17.00 2709 106.5 4.0
9
「ADR下落率上位5銘柄」（13日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比
（％）
6594 (NJDCY) 日本電産 3.25 2072 -167 -7.4
6
5020 (JXHLY) ENEOS 17.67 1408 -19.5 -1.3
7
9432 (NTTYY) KDDI 16.40 2614 -6 -0.2
3
4689 (YAHOY) LINEヤフー 5.06 403 -0.8 -0.2
0
■そのたADR（13日）
7203 (TM.N) アイシン精機 15.09 0.00 2405 16
8
8306 (MUFG.N) 三井住友トラHD 6.86 0.04 5466 12
1
8035 (TOELY) 住友商事 38.58 -0.12 6148 11
3
6758 (SONY.N) TDK 14.61 -0.07 2328 6
2
9432 (NTTYY) KDDI 16.40 0.25 2614 -
6
8058 (MTSUY) ユニ・チャーム 3.06 0.08 975 24.
7
6501 (HTHIY) 日立製作所 31.14 0.70 4963 11
5
9983 (FRCOY) ソフトバンクG 12.42 0.60 3959 19
5
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 15.41 3.59 4912 20
7
4063 (SHECY) 信越化学工業 21.21 0.51 6760 9
8
8001 (ITOCY) 丸紅 379.99 1.98 6056 12
4
8316 (SMFG.N) みずほFG 8.65 0.02 6893 15
8
8031 (MITSY) 東京エレク 136.36 -5.09 43463 100
3
6098 (RCRUY) リクルートHD 9.00 0.00 7172 17
6
4568 (DSNKY) 第一三共 17.40 -0.09 2773 41.
5
9433 (KDDIY) 関西電力 7.98 -0.38 2544 21.
5
7974 (NTDOY) 伊藤忠商事 12.74 -0.07 1015 -988.
5
8766 (TKOMY) 三井不動産 33.00 -0.30 1753 25.
5
7267 (HMC.N) スズキ 46.17 0.09 1840 2
3
2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.75 -0.08 5976 2
3
6902 (DNZOY) ファナック 19.78 -0.02 6305 12
3
4519 (CHGCY) 中外製薬 27.10 -0.11 8638 5
3
4661 (OLCLY) オリエンランド 16.35 0.03 2606
5
8411 (MFG.N) オリックス 31.04 0.04 4947 11
2
6367 (DKILY) ダイキン工業 12.82 -0.21 20431 19
6
4502 (TAK.N) 武田薬品工業 17.82 -0.26 5680 4
4
7741 (HOCPY) キヤノン 27.62 0.13 4402 2
8
6503 (MIELY) 三菱電機 74.13 0.73 5907 9
3
6981 (MRAAY) 日東電工 20.47 0.32 3262 4
0
7751 (CAJPY) 任天堂 13.12 0.12 8364 6
7
6273 (SMCAY) SMC 22.97 0.67 73215 143
5
7182 (JPPTY) 日産自動車 4.40 -0.04 351 4.
2
6146 (DSCSY) ディスコ 43.30 1.10 69007 163
7
3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 12.57 -0.23 2003
3
8053 (SSUMY) 三菱商事 33.59 -0.12 5353 7
8
6702 (FJTSY) 富士通 21.69 1.01 3457 11
8
6201 (TYIDY) 豊田自動織機 129.00 17.40 20559 12
4
5108 (BRDCY) ブリヂストン 10.74 -0.08 3423 4
1
6178 (JPPHY) 日本郵政 12.21 0.56 1946 8
9
8002 (MARUY) 三井物産 794.00 -3.18 6327 9
4
6723 (RNECY) ルネサス 8.14 -0.25 2595 6
4
6954 (FANUY) 京セラ 16.45 0.17 2622 46.
5
8725 (MSADY) 第一生命HD 18.84 0.09 1501 26.
5
8801 (MTSFY) 三菱地所 29.17 0.16 4649 5
6
6301 (KMTUY) 小松製作所 44.63 1.07 7113 14
5
4901 (FUJIY) 富士フイルム 9.88 0.05 3149 3
1
6594 (NJDCY) 日本電産 3.25 -0.30 2072 -16
7
6857 (ATEYY) シスメックス 8.76 0.07 1396 10.
5
4543 (TRUMY) テルモ 13.64 0.18 2174 4
0
8591 (IX.N) 大和証券G本社 9.76 -0.02 1555 2
3
（時価総額上位50位、1ドル159.37円換
算）《AN》
スポンサードリンク