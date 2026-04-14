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個別銘柄戦略: カーブスHDやJESCOHDに注目
記事提供元：フィスコ
*09:05JST 個別銘柄戦略: カーブスHDやJESCOHDに注目
昨日13日の米株式市場でNYダウは301.68ドル高の48,218.25ドル、ナスダック総合指数は280.85pt高の23,183.74pt、シカゴ日経225先物は大阪日中比1,080円高の57,660円。為替は1ドル＝159.30-40円。今日の東京市場では、27年2月期営業利益が18.8％増予想と発表したIDOM＜7599＞、26年5月期業績予想を上方修正したブックオフGHD＜9278＞、26年8月期業績予想の上方修正とチェーン創設20周年記念配当増額・株主優待制度拡充・チェーン創設20周年記念特別優待を発表したカーブスHD＜7085＞、東証スタンダードでは、上期営業利益が前年同期比2.1倍となったJESCOHD＜1434＞、第3四半期累計の営業利益が47.2％増と上期の11.1％減から増益に転じた東洋電＜6505＞、営業利益が前期28.1％増・今期24.0％増予想と発表したNo.1＜3562＞、営業利益が前期17.9％増・今期12.3％増予想と発表したハブ＜3030＞、26年5月期末に上場記念配当を実施すると発表したギークリー＜505A＞などが物色されそうだ。一方、営業利益が前期0.9％減・今期2.2％減予想と発表したメディアドゥ＜3678＞、営業利益が前期93.0％増だが今期10.3％減予想と発表したPRTIMES＜3922＞、営業利益が前期10.4％減・今期2.7％増予想と発表したコーナン商＜7516＞、東証スタンダードでは、営業利益が前期（非連結）33.34億円に対し今期（連結）35.86億円予想と発表したプロパスト＜3236＞などは軟調な展開が想定される。《CS》
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