*08:44JST カーブスHD、ARアドバンスト◆今日のフィスコ注目銘柄◆

カーブスHD＜7085＞

2026年8月期第2四半期の連結業績は、売上高が前年同期比9.8％増の199億6700万円、営業利益は同13.5％増の38億3500万円だった。予想を上回る会員数の増加に加え、会員向け物販の売上向上が寄与し、売上高および全ての利益項目において中間期として過去最高を更新した。原材料費高騰による原価上昇傾向が続いているが、顧客サービスの強化によって定期便継続率が上昇した。26年8月期の連結業績は、売上高が前期比12.6％増の423億円、営業利益が同21.4％増の77億円を計画。



ARアドバンスト＜5578＞

3月23日につけた769円をボトムにリバウンドをみせており、直近で上値を抑えられていた25日線を上抜けてきた。その後は利食いの動きもみられているが、25日線が支持線として意識されやすく、リバウンド狙いのスタンスに向かわせよう。200日線（1007円）、75日線（1032円）辺りが射程に入っており、両線を明確に上抜けてくるようだと、1月高値（1376円）が意識されてきそうだ。《CS》