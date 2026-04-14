*08:39JST 前場に注目すべき3つのポイント～上値追いは慎重も中東情勢には耐性がついてきた～

14日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。

■上値追いは慎重も中東情勢には耐性がついてきた

■ヤマダHD、26/3下方修正 営業利益 161億円←489億円

■アルプスアルパイン＜6770＞スマホ部品の生産強化、中国のライン改修

■上値追いは慎重も中東情勢には耐性がついてきた

14日の日本株市場は、買い先行で始まった後も、押し目待ち狙いの買い意欲の強さが意識されそうだ。13日の米国市場は、NYダウが301ドル高、ナスダックは280ポイント高だった。週末の米国とイランの和平交渉は合意に至らず、原油相場の上昇が嫌気されて売りが先行した。その後、トランプ米大統領は、イラン側が和平交渉を巡って接触してきたと発言。イランとの協議は継続しているとの期待から買い戻しの動きが強まり上昇に転じた。シカゴ日経225先物（6月限）清算値は大阪比1080円高の57660円。円相場は1ドル＝159円30銭台で推移。



シカゴ先物にサヤ寄せする形から、買いが先行して始まることになろう。日経225先物はナイトセッションで56410円まで売られた後に切り返しており、終盤にかけて上へのバイアスが強まると、一時57750円まで上げ幅を広げる場面もみられた。また、米国ではナスダック指数が9日続伸となったほか、フィラデルフィア半導体（SOX）指数は連日で史上最高値を更新しており、指数インパクトの大きい値がさハイテク株への支援材料になりそうだ。



昨日の日経平均株価は反落となったが、売り一巡後は底堅さが意識されていた。東エレク＜8035＞の下げが重荷になったが、指数へのインパクトは150円程度であり、前週末の上昇に対する反動安の範囲であった。また、前週末に急伸したファーストリテイリング＜9983＞も反落ながら高値圏での推移が目立っており、中東情勢にも耐性がついてきたようである。積極的な上値追いの動きは手控えられそうだが、押し目待ち狙いの買い意欲は徐々に強まってくることになりそうだ。



とはいえ、米国では決算発表が本格化してくる。ゴールドマン・サックスは決算を受けて下落したことで、次第に決算内容を見極めたいとする模様眺めムードが強まりやすい一方で、決算評価の銘柄には値幅取り狙いの資金が集中しそうだ。なお、昨夕決算を発表したところでは、マーキュリー＜5025＞、アークス＜9948＞、阿波製紙＜3896＞、カーブスHD＜7085＞、CVSベイ＜2687＞、ハブ＜3030＞、ELEMENTS＜5246＞、IDOM＜7599＞、ARアドバンスト＜5578＞、ククレブ＜276A＞、バッファロー＜6676＞、No.1＜3562＞、新光商＜8141＞などが注目されよう。

■ヤマダHD、26/3下方修正 営業利益 161億円←489億円

ヤマダHD＜9831＞は2026年3月期業績予想の修正を発表。営業利益を489億円から161億円に下方修正した。売上高は、物価高等を背景とした一部家電の買い控え傾向等が見られたものの、パソコンや携帯電話などの情報家電が好調に推移した他、住建セグメントの売上高が増加したこと等により、概ね前回公表予想の水準となる見通しです。利益面については、来期以降のさらなる収益体質の強化等を目的として、第4四半期において計画外の戦略的な在庫処分を実施した。

■前場の注目材料

・NYダウは上昇（48218.25、+301.68）

・ナスダック総合指数は上昇（23183.74、+280.85）

・SOX指数は上昇（9039.52、+149.70）

・シカゴ日経225先物は上昇（57660、+1080）

・米長期金利は低下

・高市内閣による防衛費増額などの経済政策

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

・アルプスアルパイン＜6770＞スマホ部品の生産強化、中国のライン改修

・パナソニックHD＜6752＞社長「3年は成長基盤作り」、新体制で方針

・リケンNPR＜6209＞米補修用メーカー買収、アフター拡大

・めぶきFG＜7167＞足利銀行、地域企業DX支援で新会社

・DMG森精機<6141>半導体向け深耕、位置決めセンサー、年6万軸

・横河電機<6841>バイオ装置を拡販、食品・品種改良に提案

・安川電機<6506>インバーター投入、産業イーサを標準搭載

・日本精工<6471>回生協調ブレーキ用ボールねじ量産、アドヴィックス向け

・古河機械金属<5715>川崎重工業が、破砕機の子会社を売却

・いすゞ自動車<7202>FCトラック投入を延期、ホンダと開発継続

・野村総合研究所<4307>高精度な業界特化LLM、AIエージェント活用

・ブリヂストン<5108>天然ゴム原料を安定調達、有望樹を選抜、インドネシア大学などと育成研究

・駒井ハルテック<5915>千葉・富津に新工場、洋上風力タワー製造

・三菱地所<8802>清水建設と、シンガポールに物流施設、食品向け開発参画



☆前場のイベントスケジュール

＜国内＞

・特になし

＜海外＞

・特になし《YY》