メタプラネット、米国ADR「MPJPY」の発行手数料を60日間無料化

■4月13日から6月12日まで最大0.05米ドルの発行手数料を全額免除

メタプラネット<3350>(東証スタンダード)は4月13日、スポンサー付きレベル1ADR(米国預託証券)プログラム「MPJPY」に係る発行手数料無料期間の設定を発表した。無料対象期間は2026年4月13日から6月12日までで、通常は1ADRあたり最大0.05米ドルの発行手数料を全額免除する。対象は、MTPLFからMPJPYへ転換する投資家と、OTC市場でMPJPYを新規または追加購入する投資家である。

同ADRは、Deutsche Bank Trust Company Americasを預託銀行とし、米国OTC市場でティッカー「MPJPY」として取引される。1ADRは同社普通株式1株に対応し、米国標準の決済インフラであるDTCを通じて決済される点が特徴だ。Robinhood、Fidelity、Charles Schwab、Interactive Brokersなど主要証券会社での取引に対応し、米国投資家の利便性向上を狙う。

一方で、無料期間終了後は標準のADR発行手数料が適用され、2026年および2027年には1ADRあたり年0.01米ドルの年間サービス料金も発生する。証券会社ごとの取扱手数料は無料措置の対象外である。MTPLFは引き続き取引可能だが、同社は制度的な枠組みや証券会社対応の広さ、将来的な流動性向上の観点から、米国投資家向けの主要な投資形態としてMPJPYを位置付けている。2026年12月期連結業績への影響は軽微と見込む。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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