サーバーワークス、中東情勢緊迫化も直接影響限定、クラウド事業の非依存構造が下支え

■物理輸出入を伴わないクラウド事業、直接的コスト上昇の影響受けにくい構造

サーバーワークス<4434>(東証スタンダード)は4月13日、中東情勢の緊迫化に伴う同社グループの事業への影響について発表した。クラウドサービスの販売およびクラウドインテグレーションを主軸とする同社の事業は、物理的な製品の輸出入を伴わないため、同情勢による直接的な影響は受けにくい業態であるとした。

同社グループは、製造業や流通業、情報通信業など多様な顧客基盤を持ち、国内中心に安定需要が見込める領域に注力している。特定の地域や業界に依存しない事業構造を維持していることから、コスト上昇などの直接的影響は想定していない。ただし、顧客企業側のコスト増加などによりサービス利用料が減少するなど、間接的な影響が生じる可能性には言及している。

加えて、世界経済の先行き不透明感が高まる中、金融・為替市場の動向によっては為替変動の影響を受ける可能性もあるとした。今後は国際的な市場環境の変化を注視し、柔軟かつ迅速な対応を進める方針であり、業績に重大な影響が判明した場合は速やかに開示するとしている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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