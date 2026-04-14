*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2テラドローン、ユニチカ、バリュエンスなど

銘柄名<コード>13日終値⇒前日比

イビデン＜4062＞ 9386 -502

半導体株安で利食い売りが優勢。

三井金属＜5706＞ 36430 -770

主力のAI関連株安に押される。

TOWA＜6315＞ 2654 -84

半導体関連株は総じて軟化へ。

GMOインターネット＜4784＞ 718 -10

公募・売出の実施を発表している。

東京エレクトロン＜8035＞ 42460 -1580

地合い悪化を受けて半導体関連には売り優勢。

住友電気工業＜5802＞ 9926 -654

リスクオフの流れから主力のAI関連売られる。

三菱自動車工業＜7211＞ 305 -13.6

中東情勢への懸念再燃で自動車株にも売り。

ソフトテックス＜550A＞ 3815 +700

上場来高値更新で値幅取り妙味が強まる。

菊池製作所＜3444＞ 918 +150

フィジカルAI関連として資金が向かう。

ユニチカ＜3103＞ 1763 +300

値幅取り妙味強く先週末の急伸に追随買い。

ホームポジション＜2999＞ 595 +95

上半期大幅増益や株主優待実施の発表で。

JMACS＜5817＞ 1785 +194

14日には決算発表を予定。

京進＜4735＞ 350 -38

AIツール開発プラットフォームの開発企業と協業を材料視続く。

SECカーボン＜5304＞ 2433 -497

中期経営計画の見直しを発表。

GameWith＜6552＞ 229 -36

好決算評価の動きにも一巡感。

バリュエンス＜9270＞ 2591 +500

26年8月期業績と配当予想を上方修正。

スタジオアタオ＜3550＞ 227 -2

営業利益が前期31.1％増・今期37.9％増予想。上昇して始まるが買い続かず。

Cocolive＜137A＞ 752 -8

第3四半期営業利益20.1％減。自社株買いも発表するが売り優勢。

テラドローン＜278A＞ 5660 +700

前週末大幅高の余勢を駆って年初来高値更新。

アイドマHD＜7373＞ 1324 -391

上期営業利益2.9％増。第1四半期の25.0％増から増益率縮小。

FIXER<5129> 454 +3

26年8月期営業損益が15.46億円の赤字。前期の17.29億円の赤字から赤字幅縮小。

オンデック<7360> 770 -56

第1四半期営業損益が1.16億円の赤字。

QDレーザ<6613> 1221 +135

25日線回復し反発機運高まる。

レナサイエンス<4889> 1466 -149

PAI-1阻害薬RS5614の第2相治験の結果（速報）を発表。

サイフューズ<4892> 632 +25

広島大学との共同プロジェクトが日本医療研究開発機構（AMED）事業に採択。《CS》