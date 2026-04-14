アドバンスクリエイト、脳科学×生成AIで営業KPI向上、顧客獲得効率を大幅改善

■アバター活用と心理分析で顧客の意思決定を支援、オンライン環境を高度化

アドバンスクリエイト<8798>(東証プライム)は4月13日、脳科学と生成AIを組み合わせた次世代マーケティングの導入により、営業KPIが向上したと発表した。ニューロマーケティングの考え方を取り入れた施策により、顧客獲得数の増加と顧客獲得単価の抑制を同時に実現し、投資効率の向上につなげている。

同社は、従来から蓄積してきた独自のマーケティングノウハウに加え、生成AIを活用した新たな手法を導入した。アバター活用などにより顧客の心理的ハードルを下げ、オンライン上で安心して情報選択ができる環境を構築している。一方で、顧客獲得数の増加に対してアポイント獲得が一時的に遅れる課題もあったが、コールセンター部門における生成AIを用いた効果測定と稼働管理の強化により、オペレーターの生産性が向上し、2026年3月のアポイント獲得数は前月比で伸長した。

さらに、自社開発のオンライン面談システム「Dynamic OMO」やアバター、ライフプランシミュレーションの活用により、直営支店の対面販売ANPも2026年3月に前月比で伸長した。今後は対面販売の取り組みを継続しつつ、協業代理店へのアポイント配信を拡大し、多様な販売チャネルを構築することで収益基盤の強化を図るとともに、生成AIの活用による施策改善とオペレーション効率向上を進める方針である。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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