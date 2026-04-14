シグマクシスHD、コアコンセプト株取得を推進、資本業務提携を視野にDX連携強化

■2026年4月6日時点で883,600株を保有、市場買付けで取得継続

シグマクシス・ホールディングス<6088>(東証プライム)は4月13日、コアコンセプト・テクノロジー<4371>(東証グロース)株式の取得を進めるとともに、同社との資本業務提携の検討開始を発表した。市場買付けにより株式取得を進めており、2026年4月6日時点で持株比率は5.02%(883,600株)となっている。

今後は友好的な関係を維持・発展させながら、2027年3月末までに持分法適用水準まで議決権比率の引き上げを目指す意向である。ただし、取得方法などの詳細は現時点で未定としている。また、同件は金融商品取引法上の「公開買付けに準ずる買い集め行為」に該当するため公表された。

同社は製造業の価値創造を重点領域としており、DX支援に強みを持つコアコンセプト・テクノロジーは顧客基盤拡大や中堅企業向け基幹システム刷新提案の拡大に寄与する重要なパートナーと位置付ける。現在は共同営業・提案活動を進めており、今後の資本業務提携に向けた協議を継続する方針だが、現段階で正式合意には至っていない。業績への影響は精査中としている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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