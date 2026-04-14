*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1ジンズホールディングス、さくら、TSI HDなど

銘柄名<コード>13日終値⇒前日比

さくら＜3778＞ 3260 +210

国立機関よりクラウド型の自社スーパーコンピューター約38億円の大口受注。

ヴィッツ＜4440＞ 1242 -318

上期営業利益11.1％増。第1四半期の2.0倍から増益率縮小。

四国銀＜8387＞ 2619 +142

中期経営計画と株主還元方針の変更発表。

リテールP＜8167＞ 1338 +60

発行済株式数の3.73％上限の自社株買い発表。

津田駒工＜6217＞ 525 +80

第1四半期の営業損益は1.34億円の赤字。

前年同期の2.76億円の赤字から赤字幅縮小。

エストラスト＜3280＞ 978 -107

27年2月期営業利益23.6％減予想。

TSI HD＜3608＞ 1360 +234

大幅増配見通しで利回り妙味が高まる。

ジンズホールディングス＜3046＞ 6370 +1000

下方修正幅は小幅にとどまり買い安心感。

電通グループ＜4324＞ 3155 +289.5

大株主にC&Iホールディングスの社名確認。

寿スピリッツ＜2222＞ 2034.5 +192.5

先週末に前期の売上状況を公表しており。

安川電機＜6506＞ 5239 +345

12-2月期の受注拡大を好評価

石油資源開発＜1662＞ 2524 +137

原油相場の上昇を材料視。

ブイ・テクノロジー＜7717＞ 5090 +290

DI露光機への期待感から高値もみ合い上放れ。

電通総研＜4812＞ 2097 +85

電通グループの株価上昇を思惑視。

オプトラン＜6235＞ 3355 +180

直近ではジェフリーズ証券が目標株価引き上げ。

マルマエ＜6264＞ 1878 +67

買い戻し優勢か半導体関連では逆行高。

ラサ工業＜4022＞ 1787 +92

先週末には25日線突破でリバウンド期待継続。

ハーモニック・ドライブ・システムズ＜6324＞ 4155 +165

決算発表の安川電機の株価上昇が刺激。

オーエスジー＜6136＞ 2840.5 +90.5

第1四半期は営業大幅増益で好進捗に。

INPEX＜1605＞ 4277 +130

イランと米国の停戦交渉妥結ならずで原油価格上昇。

タマホーム<1419> 3655 -405

今期の配当計画引き下げを嫌気。

大黒天物産<2791> 4430 -520

第3四半期累計大幅減益決算をマイナス視。

技研製作所<6289> 1808 -188

上半期営業利益は市場想定を下振れへ。

古野電気<6814> 7300 -420

先週末は決算発表受けて大幅高も。

コシダカHD<2157> 1030 -70

既存店伸び悩みなどで業績予想を下方修正。

Sansan<4443> 1195 -44

想定上回る決算発表も米ソフト株下落に押される。

スギHD<7649> 3406 -123

決算発表後は売り優勢の流れ続く。

日本マイクロニクス<6871> 12070 -740

2月高値接近による戻り売り圧力も。《CS》