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前日に動いた銘柄 part1ジンズホールディングス、さくら、TSI HDなど
*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1ジンズホールディングス、さくら、TSI HDなど
銘柄名<コード>13日終値⇒前日比
さくら＜3778＞ 3260 +210
国立機関よりクラウド型の自社スーパーコンピューター約38億円の大口受注。
ヴィッツ＜4440＞ 1242 -318
上期営業利益11.1％増。第1四半期の2.0倍から増益率縮小。
四国銀＜8387＞ 2619 +142
中期経営計画と株主還元方針の変更発表。
リテールP＜8167＞ 1338 +60
発行済株式数の3.73％上限の自社株買い発表。
津田駒工＜6217＞ 525 +80
第1四半期の営業損益は1.34億円の赤字。
前年同期の2.76億円の赤字から赤字幅縮小。
エストラスト＜3280＞ 978 -107
27年2月期営業利益23.6％減予想。
TSI HD＜3608＞ 1360 +234
大幅増配見通しで利回り妙味が高まる。
ジンズホールディングス＜3046＞ 6370 +1000
下方修正幅は小幅にとどまり買い安心感。
電通グループ＜4324＞ 3155 +289.5
大株主にC&Iホールディングスの社名確認。
寿スピリッツ＜2222＞ 2034.5 +192.5
先週末に前期の売上状況を公表しており。
安川電機＜6506＞ 5239 +345
12-2月期の受注拡大を好評価
石油資源開発＜1662＞ 2524 +137
原油相場の上昇を材料視。
ブイ・テクノロジー＜7717＞ 5090 +290
DI露光機への期待感から高値もみ合い上放れ。
電通総研＜4812＞ 2097 +85
電通グループの株価上昇を思惑視。
オプトラン＜6235＞ 3355 +180
直近ではジェフリーズ証券が目標株価引き上げ。
マルマエ＜6264＞ 1878 +67
買い戻し優勢か半導体関連では逆行高。
ラサ工業＜4022＞ 1787 +92
先週末には25日線突破でリバウンド期待継続。
ハーモニック・ドライブ・システムズ＜6324＞ 4155 +165
決算発表の安川電機の株価上昇が刺激。
オーエスジー＜6136＞ 2840.5 +90.5
第1四半期は営業大幅増益で好進捗に。
INPEX＜1605＞ 4277 +130
イランと米国の停戦交渉妥結ならずで原油価格上昇。
タマホーム<1419> 3655 -405
今期の配当計画引き下げを嫌気。
大黒天物産<2791> 4430 -520
第3四半期累計大幅減益決算をマイナス視。
技研製作所<6289> 1808 -188
上半期営業利益は市場想定を下振れへ。
古野電気<6814> 7300 -420
先週末は決算発表受けて大幅高も。
コシダカHD<2157> 1030 -70
既存店伸び悩みなどで業績予想を下方修正。
Sansan<4443> 1195 -44
想定上回る決算発表も米ソフト株下落に押される。
スギHD<7649> 3406 -123
決算発表後は売り優勢の流れ続く。
日本マイクロニクス<6871> 12070 -740
2月高値接近による戻り売り圧力も。《CS》
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