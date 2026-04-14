*03:42JST [通貨オプション]OP買い、週末明け、リスク警戒感高まる

ドル・円オプション市場で変動率は上昇。週末明けによる買い戻しやリスク警戒感を受けた買いが再燃した。

リスクリバーサルは引き続き小動き。中期物でドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。

■変動率

・1カ月物7.69％⇒7.89％（08年＝31.044％）

・3カ月物8.38％⇒8.41％（08年＝31.044％）

・6カ月物8.76％⇒8.85％（08年＝23.92％）

・1年物9.07％⇒9.15％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）

・1カ月物＋0.45％⇒＋0.45％（08年10/27＝+10.63％）

・3カ月物＋0.47％⇒＋0.48％（08年10/27＝+10.65％）

・6カ月物＋0.44％⇒＋0.46％（08年10/27＝＋10.70％)

・1年物＋0.39％⇒＋0.39％（08年10/27＝+10.71％）《KY》